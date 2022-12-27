Вторник, 27 Декабря 2022 18:32

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 абоненты-жильцы жилого дома 50 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилые дома 30, 43, 54 в кв. “Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 12/1, 16, 16/1, 18, 20 на пр. Комитаса, 15б, 17 на улице Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 село Каракерт;

в Араратской области:

11։00-15։00 частично село Верин Двин;

11։00-16։00 частично улицы С.Акобяна, Атарбекяна,Мхчяна, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частные дома Джрвежа, Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы ‘Маяк”, “Банаван”, частично квартал ‘Багреванд” в Джрвеже; частично село Котайк, село Анкаван, жилые дома Анкавана, станция оператора ‘Юком”, санаторий “Хоторджур”, дома отдыха ‘Кармир овит”, “Элеонора”, завод минеральных вод “Анкаван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։30–11:00 населенный пункт Цаккар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17։00 жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Аветисяна, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Араратяна, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, Нерсисяна, Чауша, Даниэля Варужана, Теряна, Севака, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряа, Маштоца, Шираза, Нар-Доса, Камо, Армена Базояна, Артака Барсегяна, Гетап в городе Веди; села Суренаван, Урцадзор, Даштакар, Шагап; ООО “Манана Грейн” в селе Суренаван; Армаши лчер в селе Армаш; ООО “Арарат Кат”, компания “Хостегян Вачик”, ЧП “Седрак Саргсян'', собственник ‘Карен Хостегян”, воинская часть, “Салакид” абонент (не являющийся жильцом) “Неолита”, ЗАО “Пасеп Интернейшл”, ООО “АТГ Стоун” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Арарат;

11։00-15։00 частично село Айгестан;

11։00-16։00 частично улицы Ереванян, Масиса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Котайкской области:

11։00-14։00 село Джрвеж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 6, 7, 8 микрорайоны, мэрия, полиция, Абовянский филиал ЗАО “Айпост” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

11։00-16։00 частично села Гегашен, Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частные дома Джрвежа, Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы ‘Маяк”, “Банаван”, частично квартал ‘Багреванд” в Джрвеже; частично село Котайк;

в Тавушской области:

11։00-15։00 частично улицы Мясникяна, Лермонтова, Советнери, М. Горького в городе Дилижан.