Вторник, 27 Декабря 2022 18:31

АрмИнфо.Ереванский государственный университет языков и социальных наук им. В.Я. Брюсова призывают признать результаты проведенных 9 декабря выборов ректора.

Как сообщает пресс-служба ВУЗа, на заседании Попечительского совета на пост ректора были выдвинуты кандидатуры Карине Арутюнян (ректор ВУЗа с 2017 года) и Давида Гюрджиняна. В ходе тайного голосования 12 голосами <за> ректором Университета была переизбрана Карине Арутюнян, за кандидатуру Гюрджиняна проголосовали 8 человек.

Протокол, согласно которому ректором стала Карине Гюрджинян, подписали все члены Счетной палаты.

На заседании Попечительского совета председательствовал вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян.

Как правило, все решения и протоколы, принятые Попечительским советом, подписывались председателем правления в течение одного-двух дней после их подготовки секретарем правления. Подобная практика применялся со стороны всех председателей Попечительского совета.

9 декабря 2022 года данный протокол и решение после заседания в первый рабочий день, согласно принятому порядку, были переданы помощнику Амбарцума Матевосяна для представления на подпись, в том числе в электронном формате. Однако, по сей день ответа никакого получено не было.

22 декабря Университет письменно обратился к премьер-министру РА и министру образования, науки, культуры и спорта Армении для утверждения результатов выборов по переизбранию Карине Арутюнян на должность Государственного лингвистического университета им. В. Я. Брюсова.

К письму были прикреплены протокол Счетной комиссии, список членов Попечительского совета, протокол заседания, подписанный секретарем Совета, видеозапись заседания.

<Мы приходим к заключению, что основная цель подобных действий является неоправданное затягивание принятия результатов голосования, поскольку 11 января 2023 года истекает срок полномочий ректора.

Призываем ответственных принять результаты выборов, в обратном случае может возникнуть кризис управления, из-за чего пострадают тысячи студентов и сотрудников ВУЗа>, - Видео с заседание Попечительского совета представлено по следующей ссылке: https://www.facebook.com/BrusovStateUniversity/videos/838641917440329/ .

Отметим, что 12 декабря министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян и вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян подали прошение об отставке.