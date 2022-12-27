Вторник, 27 Декабря 2022 18:31

АрмИнфо.Mинистерство обороны Азербайджана долгое время представляет общины Армении выдуманными, ложными азербайджанскими названиями, создавая впечатление, что эти территории Армении принадлежат Азербайджану. Об этом говорится в сообщении Фонда "Татоян".

В Фонде в этом ключе обратили внимание международного сообщества на этот факт и подчеркнули, что это часть политики ненависти и вражды азербайджанских властей, и она свидетельствует об их реальных намерениях по отношению суверенной территории Армении: это основы агрессии.

В частности, исследования Центра Права и Справедливости Фонда "Татоян" показывают, что в официальных сообщениях военного ведомства Азербайджана Джермук на их языке называется Istisu, Сисиан - Qarakilsə, Вагатур - Vagudi, Варденис - Basarkecçr, Норабак - Əzizli, Верин Шоржа - Yukhari Shorzha, и т.д. Это всего лишь несколько примеров.

"Игнорируя исторические названия армянских населенных пунктов в Арцахе, они всячески пытаются представить фальшивые азербайджанские версии, полностью игнорируя права и интересы коренного армянского народа (например, Мартакерт называют Agdğra, Мартуни - Xocavənd, и т.д.).

Этот факт является еще одним доказательством того, что Азербайджан не готовится к миру с Арменией, более того, даже если мирный договор будет подписан, этот документ не будет работать до тех пор, пока международное сообщество не примет соответствующие меры по устранению

политики провоцирующую войну и вражду со стороны азербайджанских властей", - говорится в сообщении Фонда, добавив, что эти доказательства также документируются с целью отправки в международные организации, а также для представления во время разных встреч.