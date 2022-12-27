Вторник, 27 Декабря 2022 18:30

АрмИнфо. Министерство юстиции Армении ввело в обращение законопроект о внесении изменений и дополнений в закон РА <О правовом режиме военного положения>, который среди прочего предлагает частичное или полное ограничение доступа к интернету, электронной прессе, социальным сетям и приложениям, <обеспечив распространение информации и показ фильмов и телепередач исключительно военно-патриотического содержания>. Документ с 22 декабря по 6 января будет представлен на общественное обсуждение на едином портале правовых актов e-draft.am.

Авторы законопроекта напомнили, что военное положение - временная мера, осуществляемая исключительно в случае вооруженного нападения на Республику Армения, наличия его непосредственной угрозы или объявления войны, которая представляет собой особый правовой режим деятельности органов государственного управления и органов местного самоуправления, организаций и допускает установление определенных ограничений прав и свобод юридических лиц, граждан Республики Армения, иностранных граждан и лиц без гражданства и возложение на них дополнительных обязанностей. Отмечается, что предлагаемые регулировки нацелены на создание наиболее благоприятных условий для мобилизационного развертывания Вооруженных Сил и экономики Республики Армения, а также обеспечение нормальной деятельности органов государственного управления и органов местного самоуправления и защиты жизни и безопасности людей в условиях военного положения.

В частности, в случае принятия законопроекта, согласно пояснению к проекту, среди прочего будут определены правовые основания для временной приостановки (блокировки) интернет-сайтов, социальных сетей, интернет-приложений, частичного или полного ограничения доступа к интернету на территории Республики Армения, а также порядок предоставления доступа в Интернет охраняемым объектам и инфраструктурам, а также отдельным организациям (независимо от организационно-правовой формы), в случае ограничения доступа в интернет на территории Республика Армения. Будут также определены особенности государственного управления в условиях военного положения. В частности, полномочия по осуществлению мер невоенного характера и применению ограничений в условиях военного положения по поручению премьер-министра будут предоставлены вице-премьеру, который может принимать подзаконные акты, а также давать обязательные для исполнения поручения органам системы государственного управления.

В рамках инициативы минюст предлагает ввести ограничения в установленном законом порядке свободы слова, а также изъятие или арест печатного оборудования, радиотрансляционных, звукоусилительных технических средств, множительной техники, установление особого порядка аккредитации журналистов, особых правил пользования средствами связи. Кроме этого, в случае объявления на территории Республики Армения военного положения установить ограничение содержания (контента), распространяемого при помощи телевидения или Интернета, обеспечение показа телевизионных фильмов и передач и распространения информации исключительно военно-патриотического содержания.

<В очередной раз вносится важный законопроект без предварительного обсуждения инициативы с гражданским обществом>, - написал на своей странице в Facebook эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян, отмечая, что e-draft не может служить этой цели. Как отмечает эксперт, проектом не определен орган, который будет заниматься цензурой и блокировкой. <Если нет ответственного, то нет и ответственности. Затем, уже в мирных условиях даже не найдешь, кто злоупотреблял (этим правом -ред.). Злоупотреблять будет легко, потому что все написано очень обобщенно и расплывчато. Кто будет решать, по какому принципу, когда провести блокировку>, - написал Мартиросян

Он также задается вопросом, кто и по каким критериям будет определять, соответствует ли показ/информация военно-патриотическому содержанию. <Или о том, что могут арестовать печатное оборудование. Будут ходить по домам и изымать принтеры?>, - вопрошает эксперт.