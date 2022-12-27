Вторник, 27 Декабря 2022 15:50

АрмИнфо.26 декабря 2022 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где принял участие в неформальном Саммите лидеров стран СНГ, по традиции ежегодно проводимом в Санкт-Петербурге под занавес уходящего года.

В Международном аэропорту Ашхабада главу государства провожали официальные лица. Через несколько часов президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту «Пулково» города Санкт-Петербург, где Президента Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица.

Автокортеж Президента Туркменистана проследовал к месту проведения нынешней неформальной встречи глав государств-участников СНГ – Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина.

Здесь главу Туркменского государства радушно встретил Президент Российской Федерации. Обменявшись взаимными приветствиями, лидеры двух стран по традиции сфотографировались на память.

В Саммите также приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Перед началом встречи в верхах состоялась церемония совместного фотографирования глав государств Содружества на фоне Государственных флагов стран-участниц СНГ.

Открывая неформальный Саммит, Президент Российской Федерации Владимир Путин ещё раз тепло поприветствовал его участников, выразив всем признательность за принятое приглашение приехать в Санкт-Петербург на уже традиционную неформальную предновогоднюю встречу лидеров стран-участниц Содружества ­Независимых Государств.

Было отмечено, что по линии Содружества предпринимались скоординированные меры, нацеленные на импортозамещение и обес­печение технологического суверенитета, самостоятельности, наращивание совместного промышленного производства и научного потенциала.

Ещё одним ключевым направлением сотрудничества стран СНГ было названо поддержание безопасности и стабильности в Евразийском регионе. Отмечалось, что в конструктивном ключе страны Содружества взаимодействуют по тематике борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.

В заключение Президент Российской Федерации поздравил всех с наступающим Новым годом и выразил уверенность в том, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств Содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность.

В ходе состоявшегося затем заинтересованного обмена мнениями были проанализированы итоги проделанной за 2022 год работы и конкретизированы приоритетные задачи на предстоящий период.

В ходе состоявшегося заинтересованного обсуждения приоритетных направлений взаимодействия с расчётом на ближайшую и долгосрочную перспективу главы государств выразили уверенность, что нынешний неформальный Саммит придаст мощный стимул дальнейшей консолидации усилий и реализации новых важных совместных проектов во всеобщих интересах.

По завершении программы рабочего визита в Российскую Федерацию Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направился в Международный аэропорт «Пулково», откуда отбыл на Родину.