Вторник, 27 Декабря 2022 15:44

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин сообщил, что ему вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым удалось втроем поговорить на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

<Мы с Вами ещё вчера начали, и удалось втроём поговорить: конечно, главный вопрос - это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, всё, что связано с Карабахом>, - заявил российский лидер, согласно информации Кремля.

Владимир Путин отметил, что главный вопрос - это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, всё, что связано с Карабахом. <Так что, как и договорились, пообсуждаем все эти вопросы в деталях>, - сказал глава российского государства.

Он напомнил, что совсем недавно прошло заседание межправкомиссии, и <коллеги констатировали, что у нас в сфере экономики ситуация развивается весьма позитивно: за десять месяцев текущего года 73 процента рост товарооборота. Это хороший результат>.

Пашинян в свою очередь заявил, что самый оперативный вопрос, который требует решения, - кризис в Лачинском коридоре. <Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе>-, подчеркнул премьер.

Глава армянского кабмина напомнил, что согласно трёхстороннему заявлению Президента Российской Федерации, Президента Азербайджана и Премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев и Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. <Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты>, - заявил он.

Напомним, что Лачинский коридор - единственная дорога, связывающая Арцах с Арменией и внешним миром, называемая также <дорогой жизни>, с 12 декабря перекрыта азербайджанцами. Из-за блокирования Лачинского коридора четыре села - Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Ехцаох - фактически лишены связи также с остальной частью Нагорного Карабаха. В результате около 120 тыс жителей Арцаха оказались в статусе заложников.

На прошлой неделе РА премьер-министр Никол Пашинян обвинил российский миротворческий контингент, дислоцированный в Нагорном Карабахе в невыполнении своих обязательств по контролю Лачинского коридора. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал необоснованными упреки в адрес российских миротворцев в Нагорном Карабахе.