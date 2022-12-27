Вторник, 27 Декабря 2022 15:43

АрмИнфо.Наблюдатели ЕС провели более 175 патрулей на армянской стороне международно признанной границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕС.

В сообщении напоминается, что соответствующее решение об отправке миссии было принято в Праге по итогам встречи лидеров Армении, Азербайджана, Франции и главы Европейского совета.

"Первые наблюдатели ЕС работали на местах с 20 октября. Мандат миссии заключался в наблюдении за ситуацией на армянской стороне международно признанной границы между Арменией и Азербайджаном, чтобы способствовать укреплению доверия между двумя странами и позволить ЕС лучше поддерживать работу пограничных комиссий.

Потенциал мониторинга ЕС в Армении выполнял две основные задачи: cспособствовал стабилизации отношений между Арменией и Азербайджаном; посредством регулярных и разовых отчетов команда ЕС отслеживала ситуацию на армянской стороне международно признанной границы между Арменией и Азербайджаном. Это позволило ЕС лучше поддерживать работу пограничных комиссий двух сторон", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что 40 гражданских экспертов по наблюдению из ЕС, путем объективного мониторинга, анализа и отчетности перед Евросоюза о ситуации на местах, способствовали стабилизации ситуации между двумя странами и позволили Европейскому союзу лучше поддерживать работу пограничных комиссий.

Отметим, что накануне в интервью ОТА секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что новая техническая миссия европейских наблюдателей находится в Армении. "Наблюдатели, которые приехали 19 октября, покинули Армению. Но есть новая техническая миссия, которая должна оценить ситуацию и она находится в Армении", - сказал Григорян.