Вторник, 27 Декабря 2022 15:28

АрмИнфо.Бывший председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян выразил обеспокоенность известием о прекращении полномочий судьи общей юрисдикции Анны Пилосян.

По его словам, у беспристрастного наблюдателя указанное решение Высшего судебного совета должно сформировать мнение о наличии веских оснований для прекращения полномочий судьи и о том, что если бы такие основания существовали, то Высший судебный совет приостановил бы полномочия любого другого судьи.

"Но, вопрос здесь в том, защищен ли судья? На мой взгляд, основная проблема скрыта в Конституционных поправках 2015 году.

Согласно поправкам, во-первых, состав Высшего судебного совета был установлен из 10 членов, из которых только 5 избираются судейским сообществом, т. е. судьи не являются большинством.

Во-вторых, неприкосновенность судьи не применяется, если предполагаемое преступление судьи было совершено не в судейской должности. То есть, если судья совершает предполагаемое преступление в частной жизни (например, избивает обидчика), то компетентный орган при возбуждении уголовного дела и решении вопроса об аресте судьи делает это в обход Высшего судебного совета", - отметил Зограбян, напомнив, что рабочая группа Палата адвокатов озвучивала вышеуказанные две проблемы еще в 2015 году, когда только обсуждались конституционные изменения.

По его словам рабочая группа в своих замечаниях тогда также озвучивала проблему по части состава ВСС, и подчеркивала, что даже в случае его смешанного состава, Орган не может подпадать под влияние большинства в Национальном собрании или исполнительной власти, должен быть политически независимым, дабы гарантировать основные принципы и ценности справедливости.

Зограбян также отметил, что в замечаниях также подчеркивалось, что судебная власть не должна зависеть от исполнительной и законодательной власти, и именно поэтому необходимо было обеспечить большинство представителей судебной власти в составе Совета ВСС. "Рабочая группа предложила: образовать Высший Судебный Совет из 11 членов, 4 из которых избираются Национальным Собранием, а 7 - общим собранием судей из числа суде, а председателя Высшего судебного совета избирать из числа судей.

По вопросу о неприкосновенности судьи Рабочая группа заявила, что неприкосновенность судьи является важнейшим средством обеспечения его профессиональной деятельности, направленной на верховенство права и справедливость судебного разбирательства. Следовательно, неприкосновенность судьи не является личным, частным преимуществом гражданина, занимающего указанную должность, а является составной частью основного права на рассмотрение дела беспристрастным, справедливым и законным судом, поэтому его следует отдельная гарантия права каждого обладателя этого составного права. Иными словами, во всех случаях, когда правонарушение, приписываемое судье, предположительно было совершено в период его полномочий, независимо от того, было ли предполагаемое деяние связано с осуществлением его полномочий или нет, конституционный принцип действует иммунитет", - напомнил Зограбян.

В этом ключе он отметил, что рабочая группа предложила сформулировать конституционную норму в следующей редакции: "Судья не может быть арестован, привлечен в качестве обвиняемого, и вопрос о привлечении его к административной ответственности не может быть поставлен против него без согласия Высшего судебного совета...".

"К сожалению, в 2015 году предыдущее правительство не учло дальновидных рекомендаций рабочей группы Палаты адвокатов РА, и сегодня мы все пожинаем плоды его самоуверенности.

Правовое регулирование должно содержать такие подушки безопасности, чтобы судья был защищен даже в руках самого неумелого применителя. Нынешнее правительство также должно понимать, что все временно.

Юристы всегда подчеркивали независимость судьи потому, что только действительно независимый судья может вершить правосудие вне зависимости от прогноза погоды и политических изменений", - резюмировал адвокат.

Отметим, что накануне ВСС отстранил от должности судью общей юрисдикции по городу Ереван Анну Пилосян. В качестве аргумента был приведен факт несвоевременного обнародования вердикта по 4 гражданским делам (затяжка 1-2 года).

Сама судья, резко критикующая действующую власть назвала дело политически мотивированным. Добавим также, что Анна Пилосян является супругой экс-омбудсмена Арцаха, правозащитника Рубена Меликяна, который имеет ярко выраженные оппозиционные взгляды.