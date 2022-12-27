Вторник, 27 Декабря 2022 15:24

АрмИнфо.Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали внеочередной доклад на английском языке с обновленными данными о последствиях гуманитарного кризиса, возникшего в Арцахе, в результате блокады дороги Горис-Степанакерт (Лачинский коридор), которая связывает Арцах с Арменией и внешним миром.

Как говорится в сообщении пресс-службы Омбудсмена РА, в докладе подведены итоги и проанализированы заявления должностных лиц Азербайджана и выступления с азербайджанского публичного поля, которые свидетельствуют о том, что политическое руководство данной страны еще с ноября подготавливало и ориентировало общественное мнение на закрытие Лачинского коридора. Сообщается, что доклад содержит новые сведения об участниках фиктивной <экологической> акции и ситуацию с нарушением прав человека в условиях гуманитарного кризиса.

<Проверенные методы разжигания ненависти к армянам продолжают широко применяться со стороны азербайджанской государственной пропагандисткой машины, пытаясь их внести в контекст ложной экологической повестки>, - говорится в сообщении.

Согласно утвержденной практике доклад представят международным организациям и акторам, имеющим мандат правозащитников, а также будет доступен тем международным судебным инстанциям, где со стороны

Армении подано требование разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с Арменией.

Доклад доступен по следующей ссылке: https://ombuds.am/images/files/c01555c03620fb8494eaef308fe9ca15.pdf?fbclid=IwAR3yAEBl apS7WlgrCgFZ8zZ6SeKRvFh8b9H2rONXKQ3geyZ4hVR2H89n1eM

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией.

На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники. Подчеркнем, что 25 декабря в Степанакерте прошел большой митинг с требование разблокировать дорогу жизни. На митинге было по некоторым подсчетом до 70 тысяч человек. Всего в Республике проживает около 120 тысяч гражда