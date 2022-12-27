Вторник, 27 Декабря 2022 15:21

АрмИнфо. Сторона защиты бывшего министра обороны РА Давида Тонояна намерена вновь обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении своего подзащитного. Об этом говорится в заявлении группы адвокатов экс -министра обороны.

<Спустя год и три месяца после ареста Давида Тонояна стороне защиты в ходе трех судебных заседаний были представлены фактические данные и доказательства, полностью опровергающие обвинение. В частности, стороне защиты удалось обосновать необходимость и законность приобретения ракет, законность действий обвиняемых должностных лиц в пределах их полномочий, соответствие рассматриваемых ракет техническим нормам, требованиям и срокам их хранения, а также представить неточности и факты целенаправленной поспешности в ходе предварительного следствия. С учетом вышеуказанных обстоятельств сторона защиты вновь обратится в суд с ходатайством об изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отметим, что Давид Тоноян, возглавлявший оборонное ведомство с 2018 года до окончания 44-дневной войны, и Давид Галстян, директор компании, поставлявшей боеприпасы в армию (Патрон Даво), обвиняются в хищении около 4,7 млн долларов путем совершении подлога и общественно опасных действий. По версии стороны обвинения, в 2018 году для армии было закуплено более 4200 просроченных ракет, не соответствующих техническим требованиям, которые не могли быть использованы в ходе войны. В результате этой сделки государство понесло убытки в размере миллионов долларов. Следствие по делу велось за закрытыми дверями для журналистов, сторона защиты на всем протяжении требовала открытого судебного разбирательства, утверждая, что данное уголовное дело не содержит государственной тайны. Суд удовлетворил это ходатайство только один раз, заседание суда было открытым в течение одного часа. По этому делу также обвиняются бывший начальник генштаба вооруженных сил Артак Давтян, бывший заместитель начальника ГШ Степан Галстян и еще трое человек. Несколько месяцев назад Апелляционный суд освободил Давида Галстяна под залог в 50 млн драмов. На свободе также находится бывший начальник Генштаба Артак Давтян, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий, повлекших серьезные материальные последствия.