Вторник, 27 Декабря 2022 11:17

АрмИнфо. Армения всегда была конструктивной в переговорном процессе по урегулированию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, особенно последние годы. Об этом в интервью Общественному телевидению РА заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, касаясь напряженности в отношениях между Ереваном и Москвой на фоне блокирования азербайджанской стороной единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром, и критики главы МИД России в адрес армянского коллеги из-за отказа участвовать в трехсторонних переговорах, которые были запланированы на 23 декабря.

Глава Совбеза Армении согласился с оценкой армянского МИД относительно того, что на фоне кризиса и угроз применения сил сложно продолжать переговоры. "Мы не поехали, потому что создан серьезный кризис - перекрыт Лачинский коридор. Нужна масштабная работа по скорейшему открытию Лачинского коридора", - отметил он.

На замечание о том, что складывается впечатление, о наличии дипломатического кризиса между внешнеполитическими ведомства Армении и России, Григорян заверил, что армянская сторона не делала ничего для создания таких предпосылок.

Он также не согласился с формулировкой, что Армения бойкотировала трехстороннюю встречу глав МИД РА, АР и РФ в Москве. "Полагаю, что формулировка бойкотировать, не правильна с точки зрения описания сложившейся ситуации. Мы не поехали, так как в Лачине кризис и вся наша политическая команда и лица, ответственные за внешнюю политику заняты решением этого вопроса. Мы оценили ситуацию и поняли, что это лучший вариант для координации наших действий", - сказал Григорян.

Касаясь итогов Пражской встречи лидеров Армении и Азербайджана, где было решено урегулировать отношении на основе Алма-Атинской декларации и упрека Москвы, что Ереван согласился на нахождение Арцаха в составе Азербайджана, Григорян назвал важной эту встречу с точки зрения того, что была признана территориальная целостность Республики Армения. В этом ключе он напомнил, что Азербайджана по ряду направлений вторгся и оккупировал ряд территорий Армении.

"И с этой точки зрения для России, как стратегического союзника, создана возможность встать рядом с Арменией и защищать ее суверенитет. И с этой точки зрения мы ожидаем заявлений в этом направлении", - сказал он, добавим, что по остальным вопросам Армения работает со своим партнерами для их разрешения.

Вместе с тем он напомнил, что Лачинский коридор находятся в зоне ответственности российских миротворцев.

"Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев и ответственность на них, так как заявлением от 9 ноября 2020 года азербайджанская сторона передала РФ. И когда оппозиция озвучивает обвинения в наш адрес, возникают вопросы", - отметил Секретарь Совбеза.

Он также напомнил, что Армения неоднократно заявляла, что высоко оценивает роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе. "Сейчас создан кризис. Он создан Азербайджаном, возможность его решить есть у России, так как она уполномочена это сделать заявлением от 9 ноября. Этим шагом Азербайджан пытается разрушить архитектуру заявления 9 ноября, что должно беспокоить Россию. Мы предпринимаем шаги для выхода из кризиса, мы публично представляем проблемы нашей общественности", - заверил чиновник.

По его словам, происходящее имеет широкий контекст, а именно заполучение Азербайджаном коридора через суверенную территорию Армении, чему армянская сторона противится. Он обвинил армянскую оппозицию в "защите проазербайджанской повестки".

В тоже время он заявил, что Армения с сентября 2020 года, несколько раз обращалась за помощью не только в рамках ОДКБ, но и в двустороннем формате к российской стороне для нейтрализации угроз безопасности. "Всё публично есть, вы сами можете оценить эти шаги. Что касается других вопросов, то президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил публичные притязания на суверенную территорию РА", - сказал секретарь Совбеза Армении, отметим, что если сделать исторический экскурс, то станет очевидно, что и Гитлер практически с теми же нарративами напал на Европу.

Григорян считает, что заявления Алиева ни чем не отличаются от заявлений Гитлера. В этом контексте он отметил, что международное сообщество, в том числе посредством публичных заявлений должен оказать воздействие на Алиева.

Секретарь Совбеза РА также не согласился с критикой оппозиции, о том, что власти РА власти Армении не достаточно поддерживают Арцах. "На данный момент основным инструментом является дипломатия. Армения должна продолжать использовать дипломатические инструменты для разрешения кризиса и осуществления свободного передвижения по Лачинскому коридору", - сказал он.

Подводя итоги года, Григорян сказал, что 2022 год был очень тяжелым для Армении. "Давление со всех сторон продолжалось. Мы продолжаем бороться за стабилизацию обстановки безопасности вокруг Армении. Естественно, не всё зависит от нас", - отметил чиновник, добавив, что основной задачей РА в 2023 году будет стабилизация среды в регионе.