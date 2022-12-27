Вторник, 27 Декабря 2022 11:14

АрмИнфо. Новая техническая миссия европейских наблюдателей находится в Армении. Об этом 26 декабря в интервью Общественному телевидению Армении заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

"Наблюдатели, которые приехали 19 октября, покинули Армению. Но есть новая техническая миссия, которая должна оценить ситуацию и она находится в Армении", - сказал Григорян.

Отметим, что 20 декабря верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором отметил, что 19 декабря мониторинговая группа ЕС в Армении (EUMCAP), запущенная в октябре, завершила свой мандат.

Боррель напомнил, что миссия была развернута 20 октября на основании договоренности между лидерами Армении, Азербайджана, Совета Европы и Франции с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации на местах.

Европейский чиновник заверил, что размещение 40 европейских экспертов по мониторингу оказалось эффективным и способствовало укреплению доверия в нестабильной ситуации.

В сообщении также отмечается, что на этом фоне Совет - по согласованию с властями Армении - решил, что существующая миссия наблюдателей ЕС в Грузии (EUMM в Грузии) направит в Армению временную группу помощи в планировании, чтобы повысить осведомленность ЕС о ситуации с безопасностью и внести свой вклад в планирование и подготовку возможной гражданской миссии по Общей политике безопасности и обороны (CSDP) в стране.