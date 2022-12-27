Вторник, 27 Декабря 2022 11:09

АрмИнфо. Один из обвиняемых в убийстве членов семьи в селе Пемзашен Вруйр Барсегян признан вменяемым. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат потерпевших Гарик Галикян.

<Получено заключение судебно-психиатрической экспертизы, согласно которому обвиняемый Вруйр Барсегян признан вменяемым, он не только не болен, но и осознал, что сделал. Более того, по заключению экспертов, Вруйр Барсегян с его нынешним психическим состоянием может участвовать в следственно-криминалистических мероприятиях>, - написал адвокат.

Напомним, что резонансное жестокое убийство в селе Пемзашен Ширакской области Армении было совершено в ночь на 9 декабря. Тела женщины, ее несовершеннолетних дочери и сына были обнаружены в спальне дома с колото- резанными ранами. В рамках оперативно-следственных мероприятий арестованы Вруйр и Аркадий Барсегяны.