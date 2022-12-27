Вторник, 27 Декабря 2022 11:01

АрмИнфо. Союзное государство полностью нарушает суверенитет, входящих в него государств. Армения была и продолжит оставаться суверенным государством. Об этом в интервью Общественному телевидению РА заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, касаясь заявления посла Беларуси в РА о Союзном государстве.

Накануне, посол Беларуси в РА Александр Конюк говоря об интеграционных проектах, коснулся темы Союзного государства. В этом ключе он помнил, что ранее говорил о том, что в Союзном государстве не хватает третьей страны. "Я не назвал - какой, но наши братья армяне нас поддержали. Я не говорил о какой-то конкретной стране, повторюсь, но я был уверен, что Союзное государство будет развиваться",- отметил он. Касаясь этих заявлений, Григорян выразил убеждение, что нужно сначала понять о каких братьях идет речь, может быть, они есть среди оппозиционных сил в РА. "Армения суверенное государство, и намеренна его сохранить. Наша задача именно в этом", - сказал он.

На замечание ведущего, а кто сказал, что вхождение в какое-либо объединение, это потеря суверенитета, в качества примера приведя модель ЕС, секретарь Совбеза, в частности, сказал: " Союзное государство полностью нарушает суверенитет государств, которые входят в него. Вся проблема Союзного государства в этом. Там этот вопрос стоит более остро".

По его словам, демократические процессы в Армении ограничивают даже

обсуждение этого вопроса, не говоря уже о самом процессе.

На уточнение ведущего, всё это делается ради коридора, Григорян

отметил, что в том числе. "То, есть давление направлено на получение

экстерриториального коридора через суверенную территорию", - сказал он, добавив, что кризис в Лачинском коридоре также направлен на это.

На замечание ведущего, что для противостояния вызовам в 2023 году, необходимо также укрепление собственной обороноспособности, что армянская сторона сделала в этом направлении, Григорян заверил, что это зависит не только от Армении. "Вот вы сейчас привели слова посла о Союзном государстве. Естественно, на Армению идет давление, в том числе и с этого направления. И когда армянская демократия противится этому, естественно получает давление иного рода - военное", - заверил Григорян.