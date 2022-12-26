Arminfo.info




 Понедельник, 26 Декабря 2022 20:55

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ

АрмИнфо.В неформальной встрече лидеров стран – участниц Содружества независимых государств наряду с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что встречи глав государств в Санкт-Петербурге дают хорошую возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ и обозначить задачи на перспективу.

Президент подчеркнул, что в рамках своего председательства в СНГ Казахстан предпринял ряд конкретных мер по укреплению потенциала Содружества.

– В течение года проведено свыше 80 крупных мероприятий. Были реализованы многочисленные инициативы, нацеленные на расширение экономического сотрудничества, сохранение тесных гуманитарных связей и укрепление авторитета Организации. Наши совместные усилия нашли свое отражение в документах, принятых по итогам Астанинского саммита в октябре. Особое внимание на протяжении всего года уделялось, прежде всего, реализации задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Все эти шаги принесли свои плоды. С удовлетворением хотел бы отметить, что товарооборот Казахстана со странами СНГ за январь-октябрь вырос на 11%, достигнув почти 30 миллиарда долларов, за аналогичный период 2021 года – 26,5 млрд. долларов. Рост примерно на 5 миллиардов долларов. Это хорошая тенденция, – сказал Глава государства.

По его мнению, важно сохранить динамику внутрирегиональной торговли и адаптировать экономическую политику к современным реалиям. Касым-Жомарт Токаев предложил лидерам стран СНГ сосредоточиться на решении следующих актуальных задач.

– Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности. Поиску общих подходов в этой сфере будет посвящена министерская конференция стран СНГ, которая пройдет в Астане в следующем году. И мы надеемся на активное участие соответствующих министров. Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ. И здесь особое значение приобретает международный коридор «Север – Юг», важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Иран», – заявил Президент Казахстана.

Еще одним ключевым направлением Глава государства назвал взаимодействие в сфере безопасности. Принятая в рамках казахстанского председательства Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы отвечает этим задачам.

– Для адаптации Организации к современным глобальным реалиям нам предстоит совершенствовать ее потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене. В ближайшее время начнется подготовка документов по учреждению институтов Наблюдателя при СНГ и Партнера Содружества. Конечно же непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и укрепление языкового пространства в СНГ. Присвоение Санкт-Петербургу официального статуса Культурной столицы Содружества в 2023 году послужит на благо укрепления культурных связей между странами СНГ, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил благодарность Владимиру Путину за приглашение и теплый прием, а также пожелал Садыру Жапарову успехов в предстоящем председательстве Кыргызской Республики в СНГ. 

 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Путин: К сожалению, вызовы и угрозы стабильности в Евразийском регионе с каждым годом только растутПутин: К сожалению, вызовы и угрозы стабильности в Евразийском регионе с каждым годом только растут
Участники акции пробега у КПП в Лачинский коридор встретились с замкомандующего РМК в Нагорном КарабахеУчастники акции пробега у КПП в Лачинский коридор встретились с замкомандующего РМК в Нагорном Карабахе
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Госминистр Арцаха: Из-за азербайджанской блокады в республике начали возникать проблемы и в экономической сфереГосминистр Арцаха: Из-за азербайджанской блокады в республике начали возникать проблемы и в экономической сфере
Индекс: Армения сталa миролюбивееИндекс: Армения сталa миролюбивее
Сейран Оганян: Народ Арцаха имеет право жить на своей исторической родинеСейран Оганян: Народ Арцаха имеет право жить на своей исторической родине
Папуашвили: Грузия хотела бы способствовать миру и стабильности совместными усилиями с Азербайджаном и АрмениейПапуашвили: Грузия хотела бы способствовать миру и стабильности совместными усилиями с Азербайджаном и Арменией
ЮКЖД организовало праздничное новогоднее мероприятие для детей сотрудников компанииЮКЖД организовало праздничное новогоднее мероприятие для детей сотрудников компании
В рамках борьбы с браконьерским ловом на озере Севан изъято 870 кг сигаВ рамках борьбы с браконьерским ловом на озере Севан изъято 870 кг сига
Москва: Обострение вокруг Лачинского коридора не может не осложнять фон для переговоров по мирному договору между Баку и ЕреваномМосква: Обострение вокруг Лачинского коридора не может не осложнять фон для переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном
В Париже 27 декабря в 17:00 пройдёт большой молчаливый митинг в поддержку армянского народа АрцахаВ Париже 27 декабря в 17:00 пройдёт большой молчаливый митинг в поддержку армянского народа Арцаха
В Ереване стартовало автомобильное шествие в СтепанакертВ Ереване стартовало автомобильное шествие в Степанакерт
Брат Микаэла Минасяна стал министром юстицииБрат Микаэла Минасяна стал министром юстиции
Глава МИД Армении ответил на высказывания коллег из Азербайджана и РоссииГлава МИД Армении ответил на высказывания коллег из Азербайджана и России
В МИД Армении обвинили президента Азербайджана в попыткe сорвать мирный процессВ МИД Армении обвинили президента Азербайджана в попыткe сорвать мирный процесс
Пашинян и Алиев проведут встречу на полях саммита СНГ 26 декабряПашинян и Алиев проведут встречу на полях саммита СНГ 26 декабря
На площади Возрождения в Степанакерте состоялся митинг солидарности и сопротивления народа АрцахаНа площади Возрождения в Степанакерте состоялся митинг солидарности и сопротивления народа Арцаха
Азербайджан оказывает давление на Арцах, чтобы народ покинул свою землю – Рубен ВарданянАзербайджан оказывает давление на Арцах, чтобы народ покинул свою землю – Рубен Варданян
Рубен Варданян: Только международное давление способно предоставить мандат российским миротворцам  и требовать открытия воздушного гуманитарного коридораРубен Варданян: Только международное давление способно предоставить мандат российским миротворцам  и требовать открытия воздушного гуманитарного коридора
Интеллигенция и деятели искусства Франции выразили поддержку АрцахуИнтеллигенция и деятели искусства Франции выразили поддержку Арцаху
При посредничестве МККК из Арцаха в Армению доставлен тяжелобольной 4- месячный ребенокПри посредничестве МККК из Арцаха в Армению доставлен тяжелобольной 4- месячный ребенок
Путин и Алиев обсудили вопросы практической реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и АрменииПутин и Алиев обсудили вопросы практической реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении
МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>
Арарат Мирзоян и Брис Рокфой обсудили вопросы по урегулированию нагорно-карабахского конфликтаАрарат Мирзоян и Брис Рокфой обсудили вопросы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Глава МИД Армении провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС Тойво КлааромГлава МИД Армении провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС Тойво Клааром
Президент Франции призвал азербайджанского коллегу разблокировать АрцахПрезидент Франции призвал азербайджанского коллегу разблокировать Арцах
Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместеРубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
Глава МИД Армении переговорил с Филиппом РикеромГлава МИД Армении переговорил с Филиппом Рикером
Посол Ирана: Мы наблюдаем попытки исказить исторические факты народов региона или даже уничтожить культурное наследиеПосол Ирана: Мы наблюдаем попытки исказить исторические факты народов региона или даже уничтожить культурное наследие
В Армении увеличивается число респондентов, положительно оценивающих санкции Запада в отношении РоссииВ Армении увеличивается число респондентов, положительно оценивающих санкции Запада в отношении России
Парламент Армении внес поправки в закон <Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране>Парламент Армении внес поправки в закон <Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране>
Парламент Армении дал добро на создание Службы внешней разведкиПарламент Армении дал добро на создание Службы внешней разведки
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
В Армении будет создан Апелляционный антикоррупционный судВ Армении будет создан Апелляционный антикоррупционный суд
Лавров: Россия выступает за скорейшее восстановление полноценного транспортного сообщения в Лачинском коридореЛавров: Россия выступает за скорейшее восстановление полноценного транспортного сообщения в Лачинском коридоре
Лавров: Рубен Варданян не имеет никакого отношения к РоссииЛавров: Рубен Варданян не имеет никакого отношения к России
Генпрокуратура РА возбудила уголовное дело против охранника и водителя экс-главы СПИСАГенпрокуратура РА возбудила уголовное дело против охранника и водителя экс-главы СПИСА
Альтернативная дорога в Арцах будет готова к маю следующего года - министрАльтернативная дорога в Арцах будет готова к маю следующего года - министр
В Ереване прошли переговоры глав МИД Армении и АрцахаВ Ереване прошли переговоры глав МИД Армении и Арцаха
Сергей Лавров ответил на критику Никола Пашиняна в адрес российских миротворцевСергей Лавров ответил на критику Никола Пашиняна в адрес российских миротворцев
Власти Армении предпринимают все усилия для скорейшего разблокирования Лачинского коридора - СБВласти Армении предпринимают все усилия для скорейшего разблокирования Лачинского коридора - СБ
Преобладающее большинство респондентов в Армении положительно оценивают экономическое состояние  страны и недовольны деятельностью госструктурПреобладающее большинство респондентов в Армении положительно оценивают экономическое состояние  страны и недовольны деятельностью госструктур
Перед центральным офисом Совета Европы в Афинах прошла акция протеста против блокады Арцаха АзербайджаномПеред центральным офисом Совета Европы в Афинах прошла акция протеста против блокады Арцаха Азербайджаном
В Токио состоялось 14-ое заседание туркмено-понского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничествуВ Токио состоялось 14-ое заседание туркмено-понского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству
Визит делегации Туркменистана в ЯпониюВизит делегации Туркменистана в Японию
GeoProMiningGold выступила спонсором участия армянских боксеров на турнире в Санкт-ПетербургеGeoProMiningGold выступила спонсором участия армянских боксеров на турнире в Санкт-Петербурге
Граждане Армении смогут месяц находиться в Беларуси без регистрацииГраждане Армении смогут месяц находиться в Беларуси без регистрации
Замминистра ТУИ назначен уполномоченным представителем Армении в Совете по авиации и использованию воздушного пространства СНГЗамминистра ТУИ назначен уполномоченным представителем Армении в Совете по авиации и использованию воздушного пространства СНГ
Эксперт: Кротким покорством Эксперт: Кротким покорством "миролюбия и якобы демократичности" ничего не добьешься
Оппозиционер: единственная политика нынешних властей Армении и Арцаха - попрошайничествоОппозиционер: единственная политика нынешних властей Армении и Арцаха - попрошайничество
Ереван: Блокада Бердзорского коридора является заранее спланированной операцией АзербайджанаЕреван: Блокада Бердзорского коридора является заранее спланированной операцией Азербайджана
Губернаторы областей Армении получат право напрямую выносить вопросы на обсуждение правительства и премьер-министраГубернаторы областей Армении получат право напрямую выносить вопросы на обсуждение правительства и премьер-министра
Байрамов и Боррель обсудили ситуацию в Лачинском коридореБайрамов и Боррель обсудили ситуацию в Лачинском коридоре
В Белом доме представили детали телефонных разговоров Джейка Салливана с Арменом Григоряном и Хикметом ГаджиевымВ Белом доме представили детали телефонных разговоров Джейка Салливана с Арменом Григоряном и Хикметом Гаджиевым
Конгресс Испании единогласно принял заявление в связи с блокадой Азербайджаном Бердзорского коридораКонгресс Испании единогласно принял заявление в связи с блокадой Азербайджаном Бердзорского коридора
Вражеские силы обстреляли из минометов армянские позиции в ГегаркуникеВражеские силы обстреляли из минометов армянские позиции в Гегаркунике
В зоне ответственности РМК в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано: Бюллетень МО РФВ зоне ответственности РМК в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано: Бюллетень МО РФ
Вопреки заявлению от 9 ноября, в Лачинском коридоре мы имеем то, что имеем – ПашинянВопреки заявлению от 9 ноября, в Лачинском коридоре мы имеем то, что имеем – Пашинян
Дунья Миятович: Движение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в срочном порядкеДунья Миятович: Движение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в срочном порядке
Гнел Саносян: Обсуждения и разговоры о российских миротворцах вполне естественныГнел Саносян: Обсуждения и разговоры о российских миротворцах вполне естественны
Читать больше



Эксперты
Экс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значитЭкс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значит
Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизацииВирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации
Вазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматическиВазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически
Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.
Армине Маргарян: Армения должна найти модель, которая могла бы быть взаимно приемлемой для всех сторонАрмине Маргарян: Армения должна найти модель, которая могла бы быть взаимно приемлемой для всех сторон
Читать больше
Комментируемые
МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>
Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместеРубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом  в интересах азербайджано-турецкого  тандема и НАТОМнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом  в интересах азербайджано-турецкого  тандема и НАТО
Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политологПереговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог
Фонд Фонд "Татоян": Блокада единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, организована властями Азербайджана
Глава комиссии парламента Армении ответила своему азербайджанскому коллегеГлава комиссии парламента Армении ответила своему азербайджанскому коллеге
Экс-омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в организации блокады мирного населения АрцахаЭкс-омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в организации блокады мирного населения Арцаха
6 декабря в Армении стартует 10-й юбилейный фестиваль имени Арама Хачатуряна6 декабря в Армении стартует 10-й юбилейный фестиваль имени Арама Хачатуряна
Посол России: Не может быть устойчивого мира, без справедливого урегулирования конфликтаПосол России: Не может быть устойчивого мира, без справедливого урегулирования конфликта
Оппозиционер: Парламенты Франции и Арцаха выступают с заявлениями, а НС Армении отказывается обсуждать аналогичный документОппозиционер: Парламенты Франции и Арцаха выступают с заявлениями, а НС Армении отказывается обсуждать аналогичный документ
Лавров: Алма-Атинская декларация предполагает Нагорный Карабах в составе АзербайджанаЛавров: Алма-Атинская декларация предполагает Нагорный Карабах в составе Азербайджана
Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении и предложение о введении санкций в отношении Азербайджана Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении и предложение о введении санкций в отношении Азербайджана
Рубен Варданян: Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в режиме отдельных переговоровРубен Варданян: Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в режиме отдельных переговоров