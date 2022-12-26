Понедельник, 26 Декабря 2022 20:55

АрмИнфо.В неформальной встрече лидеров стран – участниц Содружества независимых государств наряду с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что встречи глав государств в Санкт-Петербурге дают хорошую возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ и обозначить задачи на перспективу.

Президент подчеркнул, что в рамках своего председательства в СНГ Казахстан предпринял ряд конкретных мер по укреплению потенциала Содружества.

– В течение года проведено свыше 80 крупных мероприятий. Были реализованы многочисленные инициативы, нацеленные на расширение экономического сотрудничества, сохранение тесных гуманитарных связей и укрепление авторитета Организации. Наши совместные усилия нашли свое отражение в документах, принятых по итогам Астанинского саммита в октябре. Особое внимание на протяжении всего года уделялось, прежде всего, реализации задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Все эти шаги принесли свои плоды. С удовлетворением хотел бы отметить, что товарооборот Казахстана со странами СНГ за январь-октябрь вырос на 11%, достигнув почти 30 миллиарда долларов, за аналогичный период 2021 года – 26,5 млрд. долларов. Рост примерно на 5 миллиардов долларов. Это хорошая тенденция, – сказал Глава государства.

По его мнению, важно сохранить динамику внутрирегиональной торговли и адаптировать экономическую политику к современным реалиям. Касым-Жомарт Токаев предложил лидерам стран СНГ сосредоточиться на решении следующих актуальных задач.

– Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности. Поиску общих подходов в этой сфере будет посвящена министерская конференция стран СНГ, которая пройдет в Астане в следующем году. И мы надеемся на активное участие соответствующих министров. Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ. И здесь особое значение приобретает международный коридор «Север – Юг», важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Иран», – заявил Президент Казахстана.

Еще одним ключевым направлением Глава государства назвал взаимодействие в сфере безопасности. Принятая в рамках казахстанского председательства Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы отвечает этим задачам.

– Для адаптации Организации к современным глобальным реалиям нам предстоит совершенствовать ее потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене. В ближайшее время начнется подготовка документов по учреждению институтов Наблюдателя при СНГ и Партнера Содружества. Конечно же непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и укрепление языкового пространства в СНГ. Присвоение Санкт-Петербургу официального статуса Культурной столицы Содружества в 2023 году послужит на благо укрепления культурных связей между странами СНГ, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил благодарность Владимиру Путину за приглашение и теплый прием, а также пожелал Садыру Жапарову успехов в предстоящем председательстве Кыргызской Республики в СНГ.