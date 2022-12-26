Понедельник, 26 Декабря 2022 19:35

АрмИнфо.В уходящем году многоплановое взаимодействие наших государств развивалось в целом успешно. Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами и Россией со всеми странами СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран - участниц Содружества Независимых Государств 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Во встрече принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Путин в начале встречи выразил всем признательность за то, что приняли приглашение и приехали в Санкт-Петербург на уже традиционную неформальную предновогоднюю встречу лидеров стран - участниц Содружества Независимых Государств.

"То, что мы ещё раз собрались в таком дружеском кругу, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов всех стран", - сказал российский лидер, предложив вместе подвести итоги работы СНГ в 2022 году, поговорить о планах на перспективу, обсудить волнующие всех вопросы региональной и международной повестки.

В подтверждение своих слов об устойчивом росте товарооборота Путин привел статистку, отметив, что за январь-октябрь он увеличился на 6,6 % до $81,5 миллиарда и есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет $100 миллиардов.

При этом он констатировал, что все это происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках, неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, а также санкционным давлением со стороны некоторых стран.

"Страны СНГ стали более активно переходить во взаимных расчетах на национальные валюты. По линии Содружества предпринимались скоординированные меры, нацеленные на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета, самостоятельности, наращивание совместного промышленного производства и научного потенциала.

Как результат, укрепился экономический и финансовый суверенитет государств Содружества. Динамично развивались внутренние рынки товаров, услуг и капиталов. Углубилась региональная интеграция", - сказал президент РФ.

По его словам, еще одним ключевым направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности и стабильности в нашем общем Евразийском регионе. "К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами - участниками Содружества также возникают разногласия.

Главное, однако, - что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие- либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что именно в таком конструктивном ключе страны Содружества взаимодействуют по тематике борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.

Он также с удовлетворением констатировал, что сотрудничество государств СНГ охватывает и такую важную сферу, как сохранение единого культурно-гуманитарного пространства, расширение разнообразных обменов между гражданами. "Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценностей и традиций - и, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства. Напомню, что ранее на одном из саммитов мы приняли решение провести в странах Содружества в 2023 году Год русского языка. Я хотел бы поблагодарить вас всех за поддержку этой инициативы", - сказал российский лидер.

И в заключение он вновь выразил уверенность в том, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов стран Содружества, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств Содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность.