Понедельник, 26 Декабря 2022 19:30

АрмИнфо.Участники акции пробега у контрольно-пропускного пункта в Лачинский коридор встретились с замкомандующего Российским миротворческим контингентом (РМК) в Нагорном Карабахе.

Один из организаторов автопробега Самвел Мовсисян после встречи сообщил, что российская сторона отметила, что не сможет обеспечить их безопасный проезд в Нагорный Карабах. "Нам сообщили, что не могут обеспечить наш безопасный проезд и возможны столкновения и провокации. Естественно, жизнь каждого из нас важна и мы не можем двигаться вперед, если нашу безопасность не могут обеспечить", - отметил Мовсисян.

По его словам, миротворцы ожидают итогов встречи на высшем уровне, которая сегодня пройдет в Санкт-Петербурге.

Он также призвал граждан присоединиться к их инициативе. Чтобы у КПП было уже не несколько сотен граждан, а десятки тысяч наших соотечественников.

Ранее, группа из 5 человек провела встречу с представителями российских миротворцев, с целью проехать в Нагорный Карабах по Лачинскому коридору.

Отметим, что 26 декабря участники автопробег от площади Республики из Еревана направились к Лачинскому коридору. Многие из участников автопробега реализовывают разного рода проекты в Арцахе.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.

Подчеркнем, что 25 декабря в Степанакерте прошел большой митинг с требование разблокировать дорогу жизни. На митинге было по некоторым подсчетом до 70 тысяч человек. Всего в Республике проживает около 120 тысяч граждан.