Понедельник, 26 Декабря 2022 17:09

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, 72, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 4, 5, 10, частные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 частично город Аштарак; село Мугни;

в Араратской области:

11։00-15։00 частично село Далар;

11։00-16։00 частично улицы А. Хачатряна, Мясникяна, Голецяна, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частные дома Джрвежа, Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Маяк”, “Банаван” в Джрвеже; частично села Ариндж, Котайк;

в Гегаркуникской области:

10:30-14:00 улицы В.Амбардзумяна, В.Саргсяна, Чаренца, Арзояна, Тиграна Меца, Туманяна, Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Маквич”, станции операторов “Телеком Армения”, “Юком” в общине Варденис;

в Лорийской области:

12:00-14:00 улицы Абовяна, Агабабяна, Амараноцаин, Айвазовского, Арабкир, Банаки, Бусабанакан, Дпроци, Закаряна, Зоравара Андраника, Лалвар, Лорва, Камо, Карбышева, Киликия, Акобяна, Ахтанаки, М.Гераци, Маймехи, Меликяна, Мичурина, Мясникяна, Мурацана, Саят-Новы, Ванадзор 7, Вардананца, Татев, Орбели, Фидаиннери, частично Ереванское шоссе в городе Ванадзор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 абоненты-жильцы жилого дома 50 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилые дома 30, 43, 54 в кв. “Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 12/1, 16, 16/1, 18, 20 на пр. Комитаса, 15б, 17 на улице Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 село Каракерт;

в Араратской области:

11։00-15։00 частично село Верин Двин;

11։00-16։00 частично улицы С.Акобяна, Атарбекяна,Мхчяна, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частные дома Джрвежа, Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы ‘Маяк”, “Банаван”, частично квартал ‘Багреванд” в Джрвеже; частично село Котайк, село Анкаван, жилые дома Анкавана, станция оператора ‘Юком”, санаторий “Хоторджур”, дома отдыха ‘Кармир овит”, “Элеонора”, завод минеральных вод “Анкаван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։30–11:00 населенный пункт Цаккар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).