Понедельник, 26 Декабря 2022 17:00

АрмИнфо.Борющиеся армяне Арцаха показывают, что их дух несокрушим, и народ республики имеет право жить на своей исторической родине. Об этом 26 декабря журналистам заявил глава оппозиционной фракции <Армения> Национального Собрания РА, экс-министр обороны РА Сейран Оганян.

По его словам, то, что много лет назад арцахцы самоопределились, точно так, как это сделали Армения и Азербайджан, свидетельствует об их праве на жизнь. Но для достижения поставленной цели требуется среда безопасности и устойчивого развития. В этом вопросе оппозиционер усмотрел значительную роль государственного министра Арцаха Рубена Варданяна. <Его патриотический дух и опыт работы, управленческие и благотворительные навыки, позволят продолжить борьбу>, - сказал Оганян.

Он напомнил вчерашнее выступление Варданяна на митинге в Степанакерте, в котором госминистр указал на три варианта решения карабахского вопроса - оказаться в составе Азербайджана, то, чего так хотят власти Армении и что неприемлемо для армянского народа. Второй вариант - уехать из Арцаха, что сегодня практически невозможно по причине блокады республики, и третий вариант - продолжение борьбы.

<В этой борьбе мы не имеем права оставлять народ Арцаха один на один с Азербайджаном. Мы не должны чураться и бояться слова самоопределение, выражения Республика Арцах, уступая место выражениям, которые предпочитает использовать турецко­азербайджанский тандем. Нельзя поддаваться и давлению. Мы неоднократно говорили, что побежденные власти Армении находятся под давлением диктата и принуждения. Если правительство РА поддержит Арцах в этой сложной ситуации, не побоится высказываний о том, что Арцах обязан самоопределиться на своей территории, то Арцах не будет в составе Азербайджана. Но, к сожалению, власти умыли руки от Арцаха>, - сказал оппозиционер.

Касаясь переговорного процесса и ситуации в регионе, глава фракции подчеркнул, что правительство РА ведет двойную игру. <Неприемлемо,

когда правительство Армении отказывается идти на переговоры с участием представителей России, которая является гарантом безопасности, а власть в это время переводит свои взоры на Запад>, - подчеркнул оппозиционер.