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|Москва: Обострение вокруг Лачинского коридора не может не осложнять фон для переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном
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АрмИнфо.26 декабря на ереванском железнодорожном вокзале детей сотрудников компании <Южно-кавказская железная дорога> (ЮКЖД) с Новым годом поздравили прибывшие на <Поезде волшебства> Дед Мороз со Снегурочкой.
Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, для порядка 350 детей в здании вокзала был организован праздничный концерт и представление с участием сказочных персонажей и аниматоров. Дети получили подарки от Деда Мороза и компании <ЮКЖД>. Согласно источнику, график работы ЮКЖД на новогодние праздники останется прежним. В частности, в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать международный поезд Ереван-Тбилиси-Ереван, а также пригородные электропоезда. С 1 января в обычном режиме будут обеспечиваться и грузовые перевозки.
ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.
|Путин: К сожалению, вызовы и угрозы стабильности в Евразийском регионе с каждым годом только растут
|Участники акции пробега у КПП в Лачинский коридор встретились с замкомандующего РМК в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Госминистр Арцаха: Из-за азербайджанской блокады в республике начали возникать проблемы и в экономической сфере
|Индекс: Армения сталa миролюбивее
|Сейран Оганян: Народ Арцаха имеет право жить на своей исторической родине
|Папуашвили: Грузия хотела бы способствовать миру и стабильности совместными усилиями с Азербайджаном и Арменией
|ЮКЖД организовало праздничное новогоднее мероприятие для детей сотрудников компании
|В рамках борьбы с браконьерским ловом на озере Севан изъято 870 кг сига
|Москва: Обострение вокруг Лачинского коридора не может не осложнять фон для переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном
|В Париже 27 декабря в 17:00 пройдёт большой молчаливый митинг в поддержку армянского народа Арцаха
|В Ереване стартовало автомобильное шествие в Степанакерт
|Брат Микаэла Минасяна стал министром юстиции
|Глава МИД Армении ответил на высказывания коллег из Азербайджана и России
|В МИД Армении обвинили президента Азербайджана в попыткe сорвать мирный процесс
|Пашинян и Алиев проведут встречу на полях саммита СНГ 26 декабря
|На площади Возрождения в Степанакерте состоялся митинг солидарности и сопротивления народа Арцаха
|Азербайджан оказывает давление на Арцах, чтобы народ покинул свою землю – Рубен Варданян
|Рубен Варданян: Только международное давление способно предоставить мандат российским миротворцам и требовать открытия воздушного гуманитарного коридора
|Интеллигенция и деятели искусства Франции выразили поддержку Арцаху
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению доставлен тяжелобольной 4- месячный ребенок
|Путин и Алиев обсудили вопросы практической реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении
|МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>
|Арарат Мирзоян и Брис Рокфой обсудили вопросы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|Глава МИД Армении провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС Тойво Клааром
|Президент Франции призвал азербайджанского коллегу разблокировать Арцах
|Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
|Глава МИД Армении переговорил с Филиппом Рикером
|Посол Ирана: Мы наблюдаем попытки исказить исторические факты народов региона или даже уничтожить культурное наследие
|В Армении увеличивается число респондентов, положительно оценивающих санкции Запада в отношении России
|Парламент Армении внес поправки в закон <Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране>
|Парламент Армении дал добро на создание Службы внешней разведки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении будет создан Апелляционный антикоррупционный суд
|Лавров: Россия выступает за скорейшее восстановление полноценного транспортного сообщения в Лачинском коридоре
|Лавров: Рубен Варданян не имеет никакого отношения к России
|Генпрокуратура РА возбудила уголовное дело против охранника и водителя экс-главы СПИСА
|Альтернативная дорога в Арцах будет готова к маю следующего года - министр
|В Ереване прошли переговоры глав МИД Армении и Арцаха
|Сергей Лавров ответил на критику Никола Пашиняна в адрес российских миротворцев
|Власти Армении предпринимают все усилия для скорейшего разблокирования Лачинского коридора - СБ
|Преобладающее большинство респондентов в Армении положительно оценивают экономическое состояние страны и недовольны деятельностью госструктур
|Перед центральным офисом Совета Европы в Афинах прошла акция протеста против блокады Арцаха Азербайджаном
|В Токио состоялось 14-ое заседание туркмено-понского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству
|Визит делегации Туркменистана в Японию
|GeoProMiningGold выступила спонсором участия армянских боксеров на турнире в Санкт-Петербурге
|Граждане Армении смогут месяц находиться в Беларуси без регистрации
|Замминистра ТУИ назначен уполномоченным представителем Армении в Совете по авиации и использованию воздушного пространства СНГ
|Эксперт: Кротким покорством "миролюбия и якобы демократичности" ничего не добьешься
|Оппозиционер: единственная политика нынешних властей Армении и Арцаха - попрошайничество
|Ереван: Блокада Бердзорского коридора является заранее спланированной операцией Азербайджана
|Губернаторы областей Армении получат право напрямую выносить вопросы на обсуждение правительства и премьер-министра
|Байрамов и Боррель обсудили ситуацию в Лачинском коридоре
|В Белом доме представили детали телефонных разговоров Джейка Салливана с Арменом Григоряном и Хикметом Гаджиевым
|Конгресс Испании единогласно принял заявление в связи с блокадой Азербайджаном Бердзорского коридора
|Вражеские силы обстреляли из минометов армянские позиции в Гегаркунике
|В зоне ответственности РМК в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано: Бюллетень МО РФ
|Вопреки заявлению от 9 ноября, в Лачинском коридоре мы имеем то, что имеем – Пашинян
|Дунья Миятович: Движение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в срочном порядке
|Гнел Саносян: Обсуждения и разговоры о российских миротворцах вполне естественны
|Читать больше
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