Понедельник, 26 Декабря 2022 16:57

АрмИнфо.26 декабря на ереванском железнодорожном вокзале детей сотрудников компании <Южно-кавказская железная дорога> (ЮКЖД) с Новым годом поздравили прибывшие на <Поезде волшебства> Дед Мороз со Снегурочкой.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, для порядка 350 детей в здании вокзала был организован праздничный концерт и представление с участием сказочных персонажей и аниматоров. Дети получили подарки от Деда Мороза и компании <ЮКЖД>. Согласно источнику, график работы ЮКЖД на новогодние праздники останется прежним. В частности, в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать международный поезд Ереван-Тбилиси-Ереван, а также пригородные электропоезда. С 1 января в обычном режиме будут обеспечиваться и грузовые перевозки.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.