Понедельник, 26 Декабря 2022 14:24

АрмИнфо. В рамках борьбы с браконьерским ловом в период нереста на озере Севан изъято 870 килограммов сига. Об этом говорится в сообщении инспекционного органа по охране природы и недр Армении.

<В рамках мероприятий, направленных на предупреждение незаконного лова в период нереста сига в озере Севан, сотрудники инспеционного органа, Полиции, ГНКО <Севан> и местного муниципалитета проводят совместные обходы, осуществляя круглосуточный контроль в районе озера Севан, а также на трассе Ереван-Севан. На данный момент обнаружено и изъято 2470 штук 870 кг сига>, - говорится в сообщении.

В ходе совместной деятельности из озера вывозятся плавательные средства и инвентарь, убираются временные укрытия. Параллельно ведутся и разъяснительные работы. Совместные работы в период нереста сига в озере Севан продлятся до 20 января 2023 года включительно.

Напомним, что совместные мероприятия в период нереста сига в озере Севан стартовали с 1-го декабря 2022 года и продлятся до 20-го января 2023 года включительно. С 15-го декабря по 20-ое января 2023 года на озере Севан действует строгий запрет на лов рыбы.