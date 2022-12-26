Понедельник, 26 Декабря 2022 14:16

АрмИнфо.Безусловно, инциденты, подобные нынешнему обострению вокруг Бердзорского (Лачинского) коридора, не могут не осложнять фон для переговоров между Ереваном и Баку, в том числе по мирному договору.

Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на уточнение, каковы перспективы заключения мирного договора между Баку и Ереваном, с учетом обострения ситуации в Лачинском коридоре.

По его словам, российская сторона прилагает энергичные усилия в целях урегулирования ситуации "на земле". Он подчеркнул, что в Москве рассчитывают на скорейшее возобновление совместной работы по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации.

"Полагаем, что в данном случае сроки согласования документа не так важны. Главное, чтобы Баку и Ереван смогли выйти на взаимоприемлемое решение, которое гарантировало бы устойчивый и справедливый мир в регионе. Российская сторона готова оказывать всяческое содействие переговорному процессу в соответствии с тем, как это зафиксировано в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении по итогам сочинского саммита 31 октября 2022 года",- резюмировал Галузин.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.

Подчеркнем, что 25 декабря в Степанакерте прошел большой митинг с требование разблокировать дорогу жизни. На митинге было по некоторым подсчетом до 70 тысяч человек. Всего в Республике проживает около 120 тысяч граждан.