Понедельник, 26 Декабря 2022 13:59

АрмИнфо. 26 декабря с площади Республики в Ереване стартовало автомобильное шествие в Степанакерт, инициированное группой активистов.

По словам одного из участников акции, на первом этапе предусмотрено посетить Горис, где арцахским детям, оказавшимся разделенными в результате блокады со стороны Азербайджана, будут вручены новогодние подарки. После этого автошествие направится в сторону Лачинского коридора, где его участники намерены провести переговоры с армянскими полицейскими и российскими миротворцами для обеспечения беспрепятственного проезда в сторону Степанакерта. <Мы ни с кем не намерены вступать в противостояние, наша акция носит гуманитарный характер. Каждый из нас в этот трудный период должен сделать что-то хорошее для арцахцев. Нельзя любить Арцах издалека, сидя дома, в Ереване>, - заявил участник акции.

Отметим, что в знак солидарности с народом Арцаха сегодня в 18.30 на площади Азнавура в Ереване стартует еще одна акция.

Напомним, что группа азербайджанцев уже 2 недели держит закрытым Лачинский коридор под ложными экологическими предлогами. Закрытие единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, вызвало гуманитарные проблемы. В Степанакерте не хватает продовольствия, медикаментов, топлива, более 1000 жителей Арцаха, в том числе дети, не могут вернуться в места своего проживания из Армении.