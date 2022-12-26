Понедельник, 26 Декабря 2022 13:57

АрмИнфо. Григор Минасян назначен министром юстиции Армении.

Указ о назначении Минасяна подписал президент Ваагн Хачатурян 26 декабря по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Накануне стало известно об освобождении Минасяна от должности замминистра юстиции. Кандидат юридических наук, член Палаты адвокатов Армении и руководитель юридической копмании "AM" с момента ее основания, а с 2011 года также официальный представитель Республики Армения в Европейской организации публичного права (EPLO), базирующейся в Афинах, - Григор Минасян (брат зятя 3-го президента РА Сержа Саргсяна и экс-посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна, а в 2013-2017 гг. был избран членом Совета старейшин Еревана по списку Республиканской партии Армении) был назначен замминистра юстиции 12 января 2022 года. Сообщалось, что Минасян является близким другом на тот момент министра юстиции Карена Андреасяна. После того, как Андреасян в начале октября подал в отставку (позже был назначен председателем Высшего судебного совета), Минасян исполнял его обязанности.