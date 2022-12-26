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АрмИнфо. Григор Минасян назначен министром юстиции Армении.
Указ о назначении Минасяна подписал президент Ваагн Хачатурян 26 декабря по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.
Накануне стало известно об освобождении Минасяна от должности замминистра юстиции. Кандидат юридических наук, член Палаты адвокатов Армении и руководитель юридической копмании "AM" с момента ее основания, а с 2011 года также официальный представитель Республики Армения в Европейской организации публичного права (EPLO), базирующейся в Афинах, - Григор Минасян (брат зятя 3-го президента РА Сержа Саргсяна и экс-посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна, а в 2013-2017 гг. был избран членом Совета старейшин Еревана по списку Республиканской партии Армении) был назначен замминистра юстиции 12 января 2022 года. Сообщалось, что Минасян является близким другом на тот момент министра юстиции Карена Андреасяна. После того, как Андреасян в начале октября подал в отставку (позже был назначен председателем Высшего судебного совета), Минасян исполнял его обязанности.
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|Секретарь Совбеза РА: Новая техническая миссия европейских наблюдателей находится в Армении
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|Секретарь Совбеза РА: На Армению оказывается давление по вопросу вступления в Союзное государство
|Спецслужбы Азербайджана снова распространяют фейки
|Путин: К сожалению, вызовы и угрозы стабильности в Евразийском регионе с каждым годом только растут
|Участники акции пробега у КПП в Лачинский коридор встретились с замкомандующего РМК в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Госминистр Арцаха: Из-за азербайджанской блокады в республике начали возникать проблемы и в экономической сфере
|Индекс: Армения сталa миролюбивее
|Сейран Оганян: Народ Арцаха имеет право жить на своей исторической родине
|Папуашвили: Грузия хотела бы способствовать миру и стабильности совместными усилиями с Азербайджаном и Арменией
|ЮКЖД организовало праздничное новогоднее мероприятие для детей сотрудников компании
|В рамках борьбы с браконьерским ловом на озере Севан изъято 870 кг сига
|Москва: Обострение вокруг Лачинского коридора не может не осложнять фон для переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном
|В Париже 27 декабря в 17:00 пройдёт большой молчаливый митинг в поддержку армянского народа Арцаха
|В Ереване стартовало автомобильное шествие в Степанакерт
|Брат Микаэла Минасяна стал министром юстиции
|Глава МИД Армении ответил на высказывания коллег из Азербайджана и России
|В МИД Армении обвинили президента Азербайджана в попыткe сорвать мирный процесс
|Пашинян и Алиев проведут встречу на полях саммита СНГ 26 декабря
|На площади Возрождения в Степанакерте состоялся митинг солидарности и сопротивления народа Арцаха
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|Рубен Варданян: Только международное давление способно предоставить мандат российским миротворцам и требовать открытия воздушного гуманитарного коридора
|Интеллигенция и деятели искусства Франции выразили поддержку Арцаху
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению доставлен тяжелобольной 4- месячный ребенок
|Путин и Алиев обсудили вопросы практической реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении
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|Арарат Мирзоян и Брис Рокфой обсудили вопросы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|Глава МИД Армении провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС Тойво Клааром
|Президент Франции призвал азербайджанского коллегу разблокировать Арцах
|Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
|Глава МИД Армении переговорил с Филиппом Рикером
|Посол Ирана: Мы наблюдаем попытки исказить исторические факты народов региона или даже уничтожить культурное наследие
|В Армении увеличивается число респондентов, положительно оценивающих санкции Запада в отношении России
|Парламент Армении внес поправки в закон <Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране>
|Парламент Армении дал добро на создание Службы внешней разведки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении будет создан Апелляционный антикоррупционный суд
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