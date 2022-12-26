Понедельник, 26 Декабря 2022 13:56

АрмИнфо.А я выражаю удивление по поводу удивления моего уважаемого коллеги Сергея Лаврова. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью Радио Свободе, в ответ на просьбу прокомментировать заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что он из прессы узнал о том, что армянская сторона не примет участие в трехсторонней встрече запланированной на 23 декабря в Москве.

По словам Мирзояна, учитывая гуманитарный кризис, вызванный незаконной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, просьба армянской стороны отложить запланированную в Москве встречу с министрами иностранных дел России и Азербайджана была направлена МИД РА и посольством РА в РФ как представителям центрального аппарата МИД РФ, так и посольству РФ в РА.

"В противном случае необъяснимо, как МИД РФ своим пресс-релизом мог бы заявить о том, что армянская сторона не отбудет в Москву гораздо раньше, чем МИД РА сообщил об этом и его причинах", - сказал Мирзоян.

На просьбу дать оценку заявлению Лаврова о том, что инциденты будут продолжаться между сторонами, если одна из сторон каждый раз будет отказываться участвовать в заранее согласованных переговорах, глава МИД РА заявил, что армянская сторона четко указала причину и необходимость переноса встречи.

"Согласитесь, трудно проводить конструктивные и продуктивные встречи в условиях непрекращающихся угроз и всех новых проявлений применения силы.

Что же касается убеждения о дальнейшей продолжительности этих проявлений, то я считаю, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020г. и российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе призваны исключить именно такие убеждения", - отметил он.

В тоже время, реагируя на высказывания главы МИД Азербайджана Байрамов о том, что в ноябре 2020 года Армения якобы обещала "освободить" 8 сел, но не выполнила эту договоренность, Мирзоян подчеркнул, что армянская сторона ни трехсторонним заявлением от 9 ноября, ни каким-либо иным образом не брала на себя подобных обязательств.

"Ничего, кроме написанных, подписанных, опубликованных договоренностей не существуют.

Полагаем, говоря о подобных надуманных договоренностях, глава МИД Азербайджана пытается оправдать продолжающиеся и грубые нарушения его страной положений трехстороннего заявления от 9 ноября.

В то же время считаю необходимым напомнить, что Армения неоднократно выступала с предложением об отводе войск и размещения вооруженных сил Армении и Азербайджана по административной границе, существовавшей между Армянской и Азербайджанской ССР", - резюмировал Мирзоян.

Примечательно, что несмотря на то, что единственная дорога, соединяющая Арцах с Арменией до сих пор разблокирована азербайджанской стороной, тем не менее, на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге запланирована встреча премьера РА с президентом АР.