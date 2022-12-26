Понедельник, 26 Декабря 2022 10:06

АрмИнфо.В МИД Армении обвинили президента Азербайджана Ильхама Алиева в попыткe сорвать мирный процесс.

Так, в армянском внешнеполитическом ведомстве реагируя на заявления, озвученные Алиевым 24 декабря, подчеркнули, что мнения, высказанные президентом Азербайджана в ходе встречи с представителями так называемого "Западного Азербайджана", еще раз доказывают, что руководство этого государства никоим образом не заинтересовано в установлении мира и стабильности на Южном Кавказе.

"Более того, последняя не только открыто признает факт оккупации суверенной территории Армении путем применения силы, но и выдвигает новые территориальные претензии и угрозы применения силы в отношении Республики Армения, проявляет явное пренебрежение как к международному праву, так и к международным партнерам.

Заявления главы Азербайджана, противоречащие договоренностям, достигнутым в Праге и в Сочи в этом году, отражают притязания азербайджанского руководства прервать мирный процесс.

Также не имеют ничего общего с действительностью все приведенные в выступлении "обоснования" по поводу незаконного перекрытия Лачинского коридора. Эти и другие агрессивные действия, осуществленные Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха в прошлом, являются частью последовательной политики этнической чистки народа Арцаха", - говорится в заявлении МИД РА.

Вместе с тем, подчеркивая решительность армянской стороны построить мир и стабильность в регионе, Ереван призвал заинтересованных международных партнеров посредством целенаправленных заявлений и действенных шагов обязать Азербайджан прекратить воинственную и максималистскую риторику, выполнить взятые на себя обязательства, вывести азербайджанские войска с суверенной территории Республики Армения и восстановить нормальное функционирование Лачинского коридора.

Отметим, что по традиции, Алиев в своем выступлении - скорее направленном внутренней аудитории - обвинил Армению во всех смертных грехах, переложил на армянскую сторону ответственность за перекрытие единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром, обрушился с очередной порцией угроз в адрес Армении и выразил притязания на суверенные территории РА, в том числе и на армянскую столицу Ереван.

Добавим, что Алиев настолько распоясался из-за бездействия цивилизованного международного сообщества, которое на фоне энергетического кризиса, закрывает глаза на нарушения Азербайджаном фундаментальных норм связанных с правами человека и международным гуманитарным правом.