Понедельник, 26 Декабря 2022 10:01

АрмИнфо. Присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна ожидается на неформальном саммите СНГ в Петербурге. Об этом сообщил пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Лидеры стран СНГ соберутся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в понедельник. Саммит запланирован на 26-27 декабря. Да. Они (Алиев и Пашинян - ред.) ожидаются. Но трехсторонняя встреча не планируется",

- сказал Песков, передает РИА Новости.

Добавим также, что 23 декабря глава МИД Армении Арарат Мирзоян отказался от трехсторонней встречи с коллегами из России и Азербайджана Сергеем Лавровом и Джейхуном Байрамовым, аргументировав это тем, что Азербайджан держит в блокаде Арцах. Добавим также, что блокада длится уже 16-й день на фоне пассивной реакции международного сообщества.