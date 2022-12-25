Воскресенье, 25 Декабря 2022 16:27

АрмИнфо. На площади Возрождения в столице Нагорно-Карабахской Республики - Степанакерте накануне состоялся многотысячный митинг солидарности и сопротивления народа Арцаха. Десятки тысяч жителей Степанакерта и областей непризнанной республики собрались на площади, чтобы выразить свою стойкую позицию и вместе с тем свое крайнее возмущение геноцидальной политикой Азербайджана, перекрывшего с 12 декабря единственную артерию – Лачинский коридор, связывающий Арцах с Арменией и внешним миром.

Участники митинга обратились с призывом к армянам всего мира, мировой общественности и каждому человеку, борющемуся за свободу и общечеловеческие ценности, осудить политику официального Баку, игнорирующего принципы международного права и взятые на себя обязательства, в том числе и по трехстороннему соглашению. Было подчеркнуто, что с 12декабря Арцах остается в полной блокаде, более 120 000 человек, в том числе около 30 000 детей, оказались в тяжелом положении, будучи полностью лишены свободы передвижения и многих связанных с ним жизненных возможностей. Бесперебойная работа сухопутной дороги между Арцахом и Арменией не может быть предметом каких-либо переговоров и торга.

Связь Арцаха с внешним миром, должна быть восстановлена ​​без предварительных условий и незамедлительно, и должны быть созданы условия для обеспечения ее дальнейшей бесперебойной работы. Выступившие на площади ораторы отметили, что политика этнических чисток и дискриминации, проводимая Азербайджаном в отношении армянского народа, набрала новый размах в 2020 году. После навязанной осенью 2020 г. войны и ее катастрофических последствий азербайджанский режим стремится обезлюдить армянский Арцах, продолжая пантюркистский геноцидальный сценарий 1915 года.

В 1988 году воля народа жить свободно и независимо на своей исторической родине направила народ Арцаха на освободительную борьбу, в результате которой население Нагорного Карабаха провозгласило в соответствии с нормами международного права суверенное государство, достигшее за 30 лет ощутимых политических, экономических и социальных достижений, доказывая тем самым свою жизнеспособность.

Сегодня, когда существование Республики Арцах, мечта всех армян, находится под угрозой, и преклоняясь перед памятью людей, отдавших свои жизни на пути свободы, участники митинга поклялись продолжать дело святых мучеников и восстановить свое достоинство.

В ходе продолжающейся борьбы, как и в предыдущие годы, народ Арцаха, по-прежнему, нуждается во всесторонней поддержке Родины и всего армянства. Сегодня, когда перед второй армянской республикой стоят новые задачи, Арцах должен стать той осью, вокруг которой должен объединиться национальный потенциал. Будущее Республики Арцах является делом государственной важности и требует всеармянской консолидации и солидарности.

Перед многотысячным митингом выступил и Госминистр Республики Арцах Рубен Варданян, который призвал население к стойкости и борьбе за свои права и достойное будущее.