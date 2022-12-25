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 Воскресенье, 25 Декабря 2022 15:58
Эммануил Мкртчян

Азербайджан оказывает давление на Арцах, чтобы народ покинул свою землю – Рубен Варданян

Азербайджан оказывает давление на Арцах, чтобы народ покинул свою землю – Рубен Варданян

АрмИнфо. Армяне Арцаха не намерены сдаваться и будут продолжать отстаивать свое право жить на своей родной земле, заявил в интервью итальянскому изданию TEMPI государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян.

Согласно ИА «Арцахпресс», Варданян, говоря о полной блокаде Республики с 12 декабря со стороны Азербайджана отметил, что Баку тем самым оказывает давление на Арцах, чтобы народ покинул свою землю. «Мы полностью отрезаны от внешнего мира и уже имеем много гуманитарных проблем. В такой ситуации необходимость воздушного моста становится очень важной», - сказал Варданян, подчеркнув, что проблема блокады Арцаха обсуждалась в Совбезе ООН и ЕСПЧ, и по общей международной оценке сложившаяся ситуация признана неприемлемой.

Говоря о фальшивых экологических претензиях Азербайджана, госминистр сказал: «Они вовсе не экологи, это представители спецслужб Азербайджана. Признавая важность  экологических проблем, мы предложили Азербайджану сформировать международную комиссию и проверить, есть ли какой-либо экологический ущерб. Но они не согласились. Все происходящее тщательно спланировано. Намерение азербайджанцев политическое, а не экологическое. они хотят оказать давление на народ Арцаха, чтобы он покинул свою же землю».

На вопрос об урегулировании карабахского конфликта, Варданян ответил: «Армяне и азербайджанцы — разные нации, у них разная культура, разные ценности, но они должны найти способ жить в одном регионе как соседи, не воевать друг против друга. Достичь мирного соглашения сложно, но возможно. Важно, чтобы Азербайджан признал Арцах. Я уверен, что если мы начнем с этого пункта, решение будет найдено».

Отвечая на вопрос о том, что Азербайджан нацелился лично на него, Рубен Варданян сказал, что «Азербайджан делает это, потому что я могу сделать голос народа Арцаха более слышимым, а это проблема для Баку. Нашему правительству нужны опытные лидеры, Арцах должен стать более открытым и конкурентоспособным. Я уверен, что смогу использовать свои знания и умения для служения своему народу, и это является причиной того, что Азербайджан нацеливается на меня», - резюмировал Варданян.

Вместе с тем, в своем интервью британскому агентству Reuters Варданян признал, что блокада оказывает большое психологическое давление на население. «Мы не будем голодать, потому что еды достаточно. Но некоторые продукты мы не можем получить на нашем внутреннем рынке», — сказал он, добавив, что предстоит дефицит топлива и некоторых лекарств.

«Впереди у нас долгая зима. Пройдет 100 дней или больше, прежде чем мы получим какое-либо зерно, или травы, или любую другую пищу, которую мы сможем вырастить на нашей собственной земле. Поэтому мы готовим себя к тому, что это будет долгосрочная блокада», — цитирует агентство госминистра.

По словам Варданяна, Азербайджан использует блокаду для выдавливания армянского населения из Нагорного Карабаха, пытаясь убедить их, что у них «нет будущего» в регионе. «Зима — лучшее время для этого. Они контролируют газ, они контролируют электричество, они контролируют интернет. Они могут делать все, что захотят», — добавил он.

Госминистр сообщил, что пришлось изменить планы празднования Нового года и Рождества в республике, поскольку возникла нехватка всего — от сахара и фруктов до сигарет и строительных материалов. «У нас был план привезти подарки (из Армении) для 12 000 детей младше 6 лет. Теперь они все ждут Санта-Клауса, но я не знаю, как мы можем это сделать», — сказал Варданян.

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