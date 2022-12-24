Суббота, 24 Декабря 2022 17:58

АрмИнфо. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Как передает пресс-служба Кремля, стороны затронули некоторые вопросы практической реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе.

В источнике отмечено, что телефонный разговор состоялся по случаю дня рождения азербайджанского лидера. <В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Днём рождения>, - передает Кремль.