Суббота, 24 Декабря 2022 12:21

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 23 декабря провел телефонный разговор с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Брисом Рокфоем. Как сообщает пресс-служба МИД, собеседники обсудили вопросы, касающиеся нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Представив ситуацию, сложившуюся вследствие закрытия дороги Горис-Степанакерт (Лачинский коридор), Арарат Мирзоян подчеркнул, что действия Азербайджана направлены на то, чтобы создать масштабный гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и осуществить этнические чистки.

Министр Мирзоян подчеркнул, что международное сообщество должно предпринять действенные шаги, чтобы заставить Азербайджан полностью соблюдать положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и безоговорочно разблокировать Лачинский коридор, устранив все препятствия для безопасного и свободного транспортного движения.

Он отметил, что крайне необходимо отправить миссию по сбору фактов в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре для оценки гуманитарной ситуации, а также для соответствующих органов ООН обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час.

Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники