Суббота, 24 Декабря 2022 02:29

АрмИнфо. Обеспечить свободное передвижение между Нагорным Карабахом и Арменией призвал в телефонном разговоре с руководителем Азербайджана Президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Отмечается, что Макрон выразил Алиеву свою крайнюю обеспокоенность в связи с событиями в Нагорном Карабахе и призвал его открыть свободное передвижение по всей протяженности Лачинского коридора.

Макрон также указал на необходимость обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и учреждений ООН к населению. "Президент Алиев заявил о своем намерении следить за обеспечением свободного передвижения по коридору", – говорится в сообщении.