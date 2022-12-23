Пятница, 23 Декабря 2022 21:10

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор главы МИД РА Арарата Мирзояна с сопредседателем МГ ОБСЕ от США Филиппом Рикером

Как сообщает МИД РА, Мирзоян представил собеседнику ситуацию, создавшуюся в результате блокирования Азербайджаном с 12 декабря Лачинского коридора, подчеркнув, что действия Азербайджана направлены на создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе и этническую чистку армян Нагорного Карабаха.

Арарат Мирзоян также отметил, что Азербайджан нарушает международное гуманитарное право и обязательства по Трехстороннему заявлению от 09 ноября 2020 года, и подчеркнул важность адресной реакции международного сообщества в контексте восстановления беспрепятственного движения по Лачинскому коридору.