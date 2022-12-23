Пятница, 23 Декабря 2022 20:28

АрмИнфо.Сегодня мы наблюдаем попытки исказить исторические факты народов региона или даже уничтожить их культурное наследие. Об этом заявил Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури, выступая на семинаре <Иранское культурное наследие на Южном Кавказе>, состоявшемся сегодня в Национальной академии наук Армения.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой НАН РА, посол отметил, что эти усилия по фальсификации истории направлены как на материальное, так и на нематериальное наследие жителей региона. <Необходимо обратить внимание на истоки, методы и цели таких действий. Мы должны осознать свою ответственность в этом отношении и предпринять соответствующие шаги>, - отметил посол.

Посол отметил, что отрицание или искажение наследия других народов часто сопровождается опасными политическими целями. <Усилия по лучшему признанию культурного наследия, вероятно, приведут к документированию этого наследия и проложат путь к более глубоким исследованиям, искажениям, предотвращению и достижению консенсуса в отношении сохранения культурного наследия. Мы должны сделать больше, чтобы признать наше наследие, задокументировать его и попытаться сохранить", - сказал Аббас Бадахшан Зохури.

Вместе с тем, как заметил в своем выступлении директор Института востоковедения НАН РА Роберт Казарян, сегодня в мире происходят такие процессы, когда одни государства, одни народы пытаются присвоить себе культуру и цивилизацию других государств, других народов. <Эти процессы очевидны и в нашем регионе. Азербайджан пытается исказить, присвоить и приватизировать не только историю и культурное наследие армян и иранцев, но и культуру и наследие других коренных народов: грузин, некоторых ираноязычных кавказских народов, считающихся наследниками Агванк. При этом эта страна пытается искусственно приукрасить свою историю. Конечно, для нас это неприемлемо. Мы должны объединить наши усилия и попытаться противостоять этой политике, которая проводится на государственном уровне", - сказал Роберт Казарян.