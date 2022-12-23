Пятница, 23 Декабря 2022 18:46

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 23 декабря во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон <Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране> и в пакет смежных законов.

По словам секретаря Совета безопасности РА Армена Григоряна, пакетом предусмотрено вывести Службы государственной охраны из системы СНБ и передать ее в прямое подчинение премьер-министру. Реформа Службы государственной охраны, отметил Григорян, является составной частью широкомасштабной программы реформ, которая предусматривает, в том числе, создание МВД и Службы внешней разведки, что позволит повысить эффективность системы безопасности страны.

Пакетом также установлены льготы для президента и премьер-министра. В частности, если ранее глава государства обеспечивался охраной в течение всей его жизни после отставки, то теперь этот срок будет ограничен 7 годами. Для премьер-министра срок государственной охраны определен в 10 лет.