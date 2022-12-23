|В Армении увеличивается число респондентов, положительно оценивающих санкции Запада в отношении России
|Парламент Армении внес поправки в закон <Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране>
|Парламент Армении дал добро на создание Службы внешней разведки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении будет создан Апелляционный антикоррупционный суд
|Лавров: Россия выступает за скорейшее восстановление полноценного транспортного сообщения в Лачинском коридоре
|Лавров: Рубен Варданян не имеет никакого отношения к России
|Генпрокуратура РА возбудила уголовное дело против охранника и водителя экс-главы СПИСА
|Альтернативная дорога в Арцах будет готова к маю следующего года - министр
|В Ереване прошли переговоры глав МИД Армении и Арцаха
|Сергей Лавров ответил на критику Никола Пашиняна в адрес российских миротворцев
|Власти Армении предпринимают все усилия для скорейшего разблокирования Лачинского коридора - СБ
|Преобладающее большинство респондентов в Армении положительно оценивают экономическое состояние страны и недовольны деятельностью госструктур
|Перед центральным офисом Совета Европы в Афинах прошла акция протеста против блокады Арцаха Азербайджаном
|В Токио состоялось 14-ое заседание туркмено-понского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству
|Визит делегации Туркменистана в Японию
|GeoProMiningGold выступила спонсором участия армянских боксеров на турнире в Санкт-Петербурге
|Граждане Армении смогут месяц находиться в Беларуси без регистрации
|Замминистра ТУИ назначен уполномоченным представителем Армении в Совете по авиации и использованию воздушного пространства СНГ
|Эксперт: Кротким покорством "миролюбия и якобы демократичности" ничего не добьешься
|Оппозиционер: единственная политика нынешних властей Армении и Арцаха - попрошайничество
|Ереван: Блокада Бердзорского коридора является заранее спланированной операцией Азербайджана
|Губернаторы областей Армении получат право напрямую выносить вопросы на обсуждение правительства и премьер-министра
|Байрамов и Боррель обсудили ситуацию в Лачинском коридоре
|В Белом доме представили детали телефонных разговоров Джейка Салливана с Арменом Григоряном и Хикметом Гаджиевым
|Конгресс Испании единогласно принял заявление в связи с блокадой Азербайджаном Бердзорского коридора
|Вражеские силы обстреляли из минометов армянские позиции в Гегаркунике
|В зоне ответственности РМК в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано: Бюллетень МО РФ
|Вопреки заявлению от 9 ноября, в Лачинском коридоре мы имеем то, что имеем – Пашинян
|Дунья Миятович: Движение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в срочном порядке
|Гнел Саносян: Обсуждения и разговоры о российских миротворцах вполне естественны
|Е.Киракосян: ЕСПЧ фактически удовлетворил просьбу Армении
|Путин удовлетворил заявление Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства
|Опрос: Лишь 52% респондентов в Армении положительно относятся к России
|В Армении лишь 28 % респондентов впервые слушали о программах и мероприятиях гуманитарного сотрудничества c Россией
|В МИД Армении рассказали о причинах отказа от московской встречи с Азербайджаном
|Мэры трех крупнейших французских городов Парижа, Лиона и Марселя призвали ввести санкции против Азербайджана
|Макрон: Архитектура региональной безопасности должна включать не только гарантии для Украины, а также для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, и Белоруссии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении объявят призыв и демобилизацию офицерского состава запаса
|Захарова: Блокада Лачинского коридора должна быть прекращена
|Кремль: Российские миротворцы в Нагорном Карабахе делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия
|Первому президенту Армении проведено стентирование
|Захарова ответила Пашиняну
|В Армении с 2023 года вырастут пособия по уходу за ребенком до 2-х лет
|Парламент Арцаха призвал ООН разоблачить азербайджанскую провокацию на дороге Горис-Степанакерт
|Левон Аронян: Пока весь мир готовится к зимним праздникам, 120 тысяч армян, проживающих в Нагорном Карабахе, уже 10 дней находятся в блокаде
|Армянские организации Запада США выступили с совместным заявлением в связи с блокадой Арцаха
|МККК выразил готовность оказывать содействие в разрешении гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе
|Армения рассказала на ОЧЭС о блокаде Арцаха
|Ереван передал Баку предложения по мирному договору и готов подписать договор с данным содержанием
|Если Азербайджан не выполнит решение ЕСПЧ, к нему необходимо применить санкции - Артак Бегларян
|Пашинян обвинил РМК в невыполнении обязательств
|Российский депутат предрекает обострение ситуации на Южном Кавказе в середине января
|Правозащитник: Ключ к спасению Арцаха находится в Армении
|Григор Элизбарян назначен военным прокурором Армении
|ЕСПЧ обязал Азербайджан обеспечить передвижение по Лачинскому коридору лиц, нуждающихся в медицинской помощи в Армении
|Стали известны имена лучших спортсменов Армении 2022 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД Арцаха: предпосылки для прочного и продолжительного мира возможны только при применении санкций к Азербайджану
|Читать больше
АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 23 декабря во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон <Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране> и в пакет смежных законов.
По словам секретаря Совета безопасности РА Армена Григоряна, пакетом предусмотрено вывести Службы государственной охраны из системы СНБ и передать ее в прямое подчинение премьер-министру. Реформа Службы государственной охраны, отметил Григорян, является составной частью широкомасштабной программы реформ, которая предусматривает, в том числе, создание МВД и Службы внешней разведки, что позволит повысить эффективность системы безопасности страны.
Пакетом также установлены льготы для президента и премьер-министра. В частности, если ранее глава государства обеспечивался охраной в течение всей его жизни после отставки, то теперь этот срок будет ограничен 7 годами. Для премьер-министра срок государственной охраны определен в 10 лет.
|В Армении увеличивается число респондентов, положительно оценивающих санкции Запада в отношении России
|Парламент Армении внес поправки в закон <Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране>
|Парламент Армении дал добро на создание Службы внешней разведки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении будет создан Апелляционный антикоррупционный суд
|Лавров: Россия выступает за скорейшее восстановление полноценного транспортного сообщения в Лачинском коридоре
|Лавров: Рубен Варданян не имеет никакого отношения к России
|Генпрокуратура РА возбудила уголовное дело против охранника и водителя экс-главы СПИСА
|Альтернативная дорога в Арцах будет готова к маю следующего года - министр
|В Ереване прошли переговоры глав МИД Армении и Арцаха
|Сергей Лавров ответил на критику Никола Пашиняна в адрес российских миротворцев
|Власти Армении предпринимают все усилия для скорейшего разблокирования Лачинского коридора - СБ
|Преобладающее большинство респондентов в Армении положительно оценивают экономическое состояние страны и недовольны деятельностью госструктур
|Перед центральным офисом Совета Европы в Афинах прошла акция протеста против блокады Арцаха Азербайджаном
|В Токио состоялось 14-ое заседание туркмено-понского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству
|Визит делегации Туркменистана в Японию
|GeoProMiningGold выступила спонсором участия армянских боксеров на турнире в Санкт-Петербурге
|Граждане Армении смогут месяц находиться в Беларуси без регистрации
|Замминистра ТУИ назначен уполномоченным представителем Армении в Совете по авиации и использованию воздушного пространства СНГ
|Эксперт: Кротким покорством "миролюбия и якобы демократичности" ничего не добьешься
|Оппозиционер: единственная политика нынешних властей Армении и Арцаха - попрошайничество
|Ереван: Блокада Бердзорского коридора является заранее спланированной операцией Азербайджана
|Губернаторы областей Армении получат право напрямую выносить вопросы на обсуждение правительства и премьер-министра
|Байрамов и Боррель обсудили ситуацию в Лачинском коридоре
|В Белом доме представили детали телефонных разговоров Джейка Салливана с Арменом Григоряном и Хикметом Гаджиевым
|Конгресс Испании единогласно принял заявление в связи с блокадой Азербайджаном Бердзорского коридора
|Вражеские силы обстреляли из минометов армянские позиции в Гегаркунике
|В зоне ответственности РМК в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано: Бюллетень МО РФ
|Вопреки заявлению от 9 ноября, в Лачинском коридоре мы имеем то, что имеем – Пашинян
|Дунья Миятович: Движение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в срочном порядке
|Гнел Саносян: Обсуждения и разговоры о российских миротворцах вполне естественны
|Е.Киракосян: ЕСПЧ фактически удовлетворил просьбу Армении
|Путин удовлетворил заявление Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства
|Опрос: Лишь 52% респондентов в Армении положительно относятся к России
|В Армении лишь 28 % респондентов впервые слушали о программах и мероприятиях гуманитарного сотрудничества c Россией
|В МИД Армении рассказали о причинах отказа от московской встречи с Азербайджаном
|Мэры трех крупнейших французских городов Парижа, Лиона и Марселя призвали ввести санкции против Азербайджана
|Макрон: Архитектура региональной безопасности должна включать не только гарантии для Украины, а также для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, и Белоруссии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении объявят призыв и демобилизацию офицерского состава запаса
|Захарова: Блокада Лачинского коридора должна быть прекращена
|Кремль: Российские миротворцы в Нагорном Карабахе делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия
|Первому президенту Армении проведено стентирование
|Захарова ответила Пашиняну
|В Армении с 2023 года вырастут пособия по уходу за ребенком до 2-х лет
|Парламент Арцаха призвал ООН разоблачить азербайджанскую провокацию на дороге Горис-Степанакерт
|Левон Аронян: Пока весь мир готовится к зимним праздникам, 120 тысяч армян, проживающих в Нагорном Карабахе, уже 10 дней находятся в блокаде
|Армянские организации Запада США выступили с совместным заявлением в связи с блокадой Арцаха
|МККК выразил готовность оказывать содействие в разрешении гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе
|Армения рассказала на ОЧЭС о блокаде Арцаха
|Ереван передал Баку предложения по мирному договору и готов подписать договор с данным содержанием
|Если Азербайджан не выполнит решение ЕСПЧ, к нему необходимо применить санкции - Артак Бегларян
|Пашинян обвинил РМК в невыполнении обязательств
|Российский депутат предрекает обострение ситуации на Южном Кавказе в середине января
|Правозащитник: Ключ к спасению Арцаха находится в Армении
|Григор Элизбарян назначен военным прокурором Армении
|ЕСПЧ обязал Азербайджан обеспечить передвижение по Лачинскому коридору лиц, нуждающихся в медицинской помощи в Армении
|Стали известны имена лучших спортсменов Армении 2022 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД Арцаха: предпосылки для прочного и продолжительного мира возможны только при применении санкций к Азербайджану
|Читать больше
|Экс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значит
|Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации
|Вазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически
|Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.
|Армине Маргарян: Армения должна найти модель, которая могла бы быть взаимно приемлемой для всех сторон
|Читать больше
|Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом в интересах азербайджано-турецкого тандема и НАТО
|Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
|"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
|Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог
|Фонд "Татоян": Блокада единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, организована властями Азербайджана
|Глава комиссии парламента Армении ответила своему азербайджанскому коллеге
|Экс-омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в организации блокады мирного населения Арцаха
|6 декабря в Армении стартует 10-й юбилейный фестиваль имени Арама Хачатуряна
|Посол России: Не может быть устойчивого мира, без справедливого урегулирования конфликта
|Оппозиционер: Парламенты Франции и Арцаха выступают с заявлениями, а НС Армении отказывается обсуждать аналогичный документ
|Лавров: Алма-Атинская декларация предполагает Нагорный Карабах в составе Азербайджана
|Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении и предложение о введении санкций в отношении Азербайджана
|Рубен Варданян: Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в режиме отдельных переговоров
|Уголовное дело, возбужденное в отношении вице- председателя РПА полностью сфабриковано - депутат
|Ариф Юнусов рассказал, что стоит за отказом Mехрибан Aлиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКО