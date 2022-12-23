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 Пятница, 23 Декабря 2022 18:44
Александр Аванесов

Парламент Армении дал добро на создание Службы внешней разведки

Парламент Армении дал добро на создание Службы внешней разведки

АрмИнфо.Парламент Армении на внеочередном заседании 23 декабря во втором и окончательном чтении принял проект закона  "О деятельности внешней разведки и службе внешней разведки",  внеся изменения и  в пакет смежных законов.

По словам секретаря Совета безопасности РА Армена Григоряна, в рамках программы реформ в Армении предусмотрено создание    Службы внешней разведки (СВР), которая будет подчиняться непосредственно премьер-министру страны.  Необходимость в создании Службы зафиксирована в программе деятельности правительства на 2021-2026 годы.  В пакете представлены полномочия, права и обязанности сотрудников СВР,  структура, порядок и условия поступления на работу в Службу и увольнения из нее, классификация должностей и званий, а также социальные гарантии. В рамках создания СВР предусмотрено сформировать внешнюю разведывательную общину. С учетом того, что в структурах Министерства обороны и Службы национальной безопасности имеются аналогичные структуры, которые, являясь воинской службой, осуществляют разведывательную деятельность, принято решение о создании нового вида деятельности, которая не будет считаться воинской службой, что даст СВР более широкие возможности по вовлечению в новую структуру специалистов.  Данная служба будет больше носить характер гражданской службы.  Директор СВР автоматически становится членом Совета безопасности Армении.  Армен Григорян отметил также, что одной и главных целей создания СВР станет сбора информации по ситуации вокруг Армении, в том числе, и непубличной информации, на основе которых будет проводиться анализ о среде безопасности, предоставляя его премьер-министру РА. На основе данных Службы будут приниматься соответствующие решения. <В среде безопасности Армении важное место будет уделено и Арцаху>, - отметил секретарь СБ. 

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