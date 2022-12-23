Пятница, 23 Декабря 2022 18:44

АрмИнфо.Парламент Армении на внеочередном заседании 23 декабря во втором и окончательном чтении принял проект закона "О деятельности внешней разведки и службе внешней разведки", внеся изменения и в пакет смежных законов.

По словам секретаря Совета безопасности РА Армена Григоряна, в рамках программы реформ в Армении предусмотрено создание Службы внешней разведки (СВР), которая будет подчиняться непосредственно премьер-министру страны. Необходимость в создании Службы зафиксирована в программе деятельности правительства на 2021-2026 годы. В пакете представлены полномочия, права и обязанности сотрудников СВР, структура, порядок и условия поступления на работу в Службу и увольнения из нее, классификация должностей и званий, а также социальные гарантии. В рамках создания СВР предусмотрено сформировать внешнюю разведывательную общину. С учетом того, что в структурах Министерства обороны и Службы национальной безопасности имеются аналогичные структуры, которые, являясь воинской службой, осуществляют разведывательную деятельность, принято решение о создании нового вида деятельности, которая не будет считаться воинской службой, что даст СВР более широкие возможности по вовлечению в новую структуру специалистов. Данная служба будет больше носить характер гражданской службы. Директор СВР автоматически становится членом Совета безопасности Армении. Армен Григорян отметил также, что одной и главных целей создания СВР станет сбора информации по ситуации вокруг Армении, в том числе, и непубличной информации, на основе которых будет проводиться анализ о среде безопасности, предоставляя его премьер-министру РА. На основе данных Службы будут приниматься соответствующие решения. <В среде безопасности Армении важное место будет уделено и Арцаху>, - отметил секретарь СБ.