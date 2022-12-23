|В Армении увеличивается число респондентов, положительно оценивающих санкции Запада в отношении России
|Парламент Армении внес поправки в закон <Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране>
|Парламент Армении дал добро на создание Службы внешней разведки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении будет создан Апелляционный антикоррупционный суд
|Лавров: Россия выступает за скорейшее восстановление полноценного транспортного сообщения в Лачинском коридоре
|Лавров: Рубен Варданян не имеет никакого отношения к России
|Генпрокуратура РА возбудила уголовное дело против охранника и водителя экс-главы СПИСА
|Альтернативная дорога в Арцах будет готова к маю следующего года - министр
|В Ереване прошли переговоры глав МИД Армении и Арцаха
|Сергей Лавров ответил на критику Никола Пашиняна в адрес российских миротворцев
|Власти Армении предпринимают все усилия для скорейшего разблокирования Лачинского коридора - СБ
|Преобладающее большинство респондентов в Армении положительно оценивают экономическое состояние страны и недовольны деятельностью госструктур
|Перед центральным офисом Совета Европы в Афинах прошла акция протеста против блокады Арцаха Азербайджаном
|В Токио состоялось 14-ое заседание туркмено-понского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству
|Визит делегации Туркменистана в Японию
|GeoProMiningGold выступила спонсором участия армянских боксеров на турнире в Санкт-Петербурге
|Граждане Армении смогут месяц находиться в Беларуси без регистрации
|Замминистра ТУИ назначен уполномоченным представителем Армении в Совете по авиации и использованию воздушного пространства СНГ
|Эксперт: Кротким покорством "миролюбия и якобы демократичности" ничего не добьешься
|Оппозиционер: единственная политика нынешних властей Армении и Арцаха - попрошайничество
|Ереван: Блокада Бердзорского коридора является заранее спланированной операцией Азербайджана
|Губернаторы областей Армении получат право напрямую выносить вопросы на обсуждение правительства и премьер-министра
|Байрамов и Боррель обсудили ситуацию в Лачинском коридоре
|В Белом доме представили детали телефонных разговоров Джейка Салливана с Арменом Григоряном и Хикметом Гаджиевым
|Конгресс Испании единогласно принял заявление в связи с блокадой Азербайджаном Бердзорского коридора
|Вражеские силы обстреляли из минометов армянские позиции в Гегаркунике
|В зоне ответственности РМК в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано: Бюллетень МО РФ
|Вопреки заявлению от 9 ноября, в Лачинском коридоре мы имеем то, что имеем – Пашинян
|Дунья Миятович: Движение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в срочном порядке
|Гнел Саносян: Обсуждения и разговоры о российских миротворцах вполне естественны
|Е.Киракосян: ЕСПЧ фактически удовлетворил просьбу Армении
|Путин удовлетворил заявление Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства
|Опрос: Лишь 52% респондентов в Армении положительно относятся к России
|В Армении лишь 28 % респондентов впервые слушали о программах и мероприятиях гуманитарного сотрудничества c Россией
|В МИД Армении рассказали о причинах отказа от московской встречи с Азербайджаном
|Мэры трех крупнейших французских городов Парижа, Лиона и Марселя призвали ввести санкции против Азербайджана
|Макрон: Архитектура региональной безопасности должна включать не только гарантии для Украины, а также для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, и Белоруссии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении объявят призыв и демобилизацию офицерского состава запаса
|Захарова: Блокада Лачинского коридора должна быть прекращена
|Кремль: Российские миротворцы в Нагорном Карабахе делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия
|Первому президенту Армении проведено стентирование
|Захарова ответила Пашиняну
|В Армении с 2023 года вырастут пособия по уходу за ребенком до 2-х лет
|Парламент Арцаха призвал ООН разоблачить азербайджанскую провокацию на дороге Горис-Степанакерт
|Левон Аронян: Пока весь мир готовится к зимним праздникам, 120 тысяч армян, проживающих в Нагорном Карабахе, уже 10 дней находятся в блокаде
|Армянские организации Запада США выступили с совместным заявлением в связи с блокадой Арцаха
|МККК выразил готовность оказывать содействие в разрешении гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе
|Армения рассказала на ОЧЭС о блокаде Арцаха
|Ереван передал Баку предложения по мирному договору и готов подписать договор с данным содержанием
|Если Азербайджан не выполнит решение ЕСПЧ, к нему необходимо применить санкции - Артак Бегларян
|Пашинян обвинил РМК в невыполнении обязательств
|Российский депутат предрекает обострение ситуации на Южном Кавказе в середине января
|Правозащитник: Ключ к спасению Арцаха находится в Армении
|Григор Элизбарян назначен военным прокурором Армении
|ЕСПЧ обязал Азербайджан обеспечить передвижение по Лачинскому коридору лиц, нуждающихся в медицинской помощи в Армении
|Стали известны имена лучших спортсменов Армении 2022 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД Арцаха: предпосылки для прочного и продолжительного мира возможны только при применении санкций к Азербайджану
|Читать больше
АрмИнфо.Парламент Армении на внеочередном заседании 23 декабря во втором и окончательном чтении принял проект закона "О деятельности внешней разведки и службе внешней разведки", внеся изменения и в пакет смежных законов.
По словам секретаря Совета безопасности РА Армена Григоряна, в рамках программы реформ в Армении предусмотрено создание Службы внешней разведки (СВР), которая будет подчиняться непосредственно премьер-министру страны. Необходимость в создании Службы зафиксирована в программе деятельности правительства на 2021-2026 годы. В пакете представлены полномочия, права и обязанности сотрудников СВР, структура, порядок и условия поступления на работу в Службу и увольнения из нее, классификация должностей и званий, а также социальные гарантии. В рамках создания СВР предусмотрено сформировать внешнюю разведывательную общину. С учетом того, что в структурах Министерства обороны и Службы национальной безопасности имеются аналогичные структуры, которые, являясь воинской службой, осуществляют разведывательную деятельность, принято решение о создании нового вида деятельности, которая не будет считаться воинской службой, что даст СВР более широкие возможности по вовлечению в новую структуру специалистов. Данная служба будет больше носить характер гражданской службы. Директор СВР автоматически становится членом Совета безопасности Армении. Армен Григорян отметил также, что одной и главных целей создания СВР станет сбора информации по ситуации вокруг Армении, в том числе, и непубличной информации, на основе которых будет проводиться анализ о среде безопасности, предоставляя его премьер-министру РА. На основе данных Службы будут приниматься соответствующие решения. <В среде безопасности Армении важное место будет уделено и Арцаху>, - отметил секретарь СБ.
|В Армении увеличивается число респондентов, положительно оценивающих санкции Запада в отношении России
|Парламент Армении внес поправки в закон <Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране>
|Парламент Армении дал добро на создание Службы внешней разведки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении будет создан Апелляционный антикоррупционный суд
|Лавров: Россия выступает за скорейшее восстановление полноценного транспортного сообщения в Лачинском коридоре
|Лавров: Рубен Варданян не имеет никакого отношения к России
|Генпрокуратура РА возбудила уголовное дело против охранника и водителя экс-главы СПИСА
|Альтернативная дорога в Арцах будет готова к маю следующего года - министр
|В Ереване прошли переговоры глав МИД Армении и Арцаха
|Сергей Лавров ответил на критику Никола Пашиняна в адрес российских миротворцев
|Власти Армении предпринимают все усилия для скорейшего разблокирования Лачинского коридора - СБ
|Преобладающее большинство респондентов в Армении положительно оценивают экономическое состояние страны и недовольны деятельностью госструктур
|Перед центральным офисом Совета Европы в Афинах прошла акция протеста против блокады Арцаха Азербайджаном
|В Токио состоялось 14-ое заседание туркмено-понского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству
|Визит делегации Туркменистана в Японию
|GeoProMiningGold выступила спонсором участия армянских боксеров на турнире в Санкт-Петербурге
|Граждане Армении смогут месяц находиться в Беларуси без регистрации
|Замминистра ТУИ назначен уполномоченным представителем Армении в Совете по авиации и использованию воздушного пространства СНГ
|Эксперт: Кротким покорством "миролюбия и якобы демократичности" ничего не добьешься
|Оппозиционер: единственная политика нынешних властей Армении и Арцаха - попрошайничество
|Ереван: Блокада Бердзорского коридора является заранее спланированной операцией Азербайджана
|Губернаторы областей Армении получат право напрямую выносить вопросы на обсуждение правительства и премьер-министра
|Байрамов и Боррель обсудили ситуацию в Лачинском коридоре
|В Белом доме представили детали телефонных разговоров Джейка Салливана с Арменом Григоряном и Хикметом Гаджиевым
|Конгресс Испании единогласно принял заявление в связи с блокадой Азербайджаном Бердзорского коридора
|Вражеские силы обстреляли из минометов армянские позиции в Гегаркунике
|В зоне ответственности РМК в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано: Бюллетень МО РФ
|Вопреки заявлению от 9 ноября, в Лачинском коридоре мы имеем то, что имеем – Пашинян
|Дунья Миятович: Движение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в срочном порядке
|Гнел Саносян: Обсуждения и разговоры о российских миротворцах вполне естественны
|Е.Киракосян: ЕСПЧ фактически удовлетворил просьбу Армении
|Путин удовлетворил заявление Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства
|Опрос: Лишь 52% респондентов в Армении положительно относятся к России
|В Армении лишь 28 % респондентов впервые слушали о программах и мероприятиях гуманитарного сотрудничества c Россией
|В МИД Армении рассказали о причинах отказа от московской встречи с Азербайджаном
|Мэры трех крупнейших французских городов Парижа, Лиона и Марселя призвали ввести санкции против Азербайджана
|Макрон: Архитектура региональной безопасности должна включать не только гарантии для Украины, а также для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, и Белоруссии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении объявят призыв и демобилизацию офицерского состава запаса
|Захарова: Блокада Лачинского коридора должна быть прекращена
|Кремль: Российские миротворцы в Нагорном Карабахе делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия
|Первому президенту Армении проведено стентирование
|Захарова ответила Пашиняну
|В Армении с 2023 года вырастут пособия по уходу за ребенком до 2-х лет
|Парламент Арцаха призвал ООН разоблачить азербайджанскую провокацию на дороге Горис-Степанакерт
|Левон Аронян: Пока весь мир готовится к зимним праздникам, 120 тысяч армян, проживающих в Нагорном Карабахе, уже 10 дней находятся в блокаде
|Армянские организации Запада США выступили с совместным заявлением в связи с блокадой Арцаха
|МККК выразил готовность оказывать содействие в разрешении гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе
|Армения рассказала на ОЧЭС о блокаде Арцаха
|Ереван передал Баку предложения по мирному договору и готов подписать договор с данным содержанием
|Если Азербайджан не выполнит решение ЕСПЧ, к нему необходимо применить санкции - Артак Бегларян
|Пашинян обвинил РМК в невыполнении обязательств
|Российский депутат предрекает обострение ситуации на Южном Кавказе в середине января
|Правозащитник: Ключ к спасению Арцаха находится в Армении
|Григор Элизбарян назначен военным прокурором Армении
|ЕСПЧ обязал Азербайджан обеспечить передвижение по Лачинскому коридору лиц, нуждающихся в медицинской помощи в Армении
|Стали известны имена лучших спортсменов Армении 2022 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД Арцаха: предпосылки для прочного и продолжительного мира возможны только при применении санкций к Азербайджану
|Читать больше
|Экс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значит
|Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации
|Вазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически
|Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.
|Армине Маргарян: Армения должна найти модель, которая могла бы быть взаимно приемлемой для всех сторон
|Читать больше
|Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом в интересах азербайджано-турецкого тандема и НАТО
|Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
|"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
|Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог
|Фонд "Татоян": Блокада единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, организована властями Азербайджана
|Глава комиссии парламента Армении ответила своему азербайджанскому коллеге
|Экс-омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в организации блокады мирного населения Арцаха
|6 декабря в Армении стартует 10-й юбилейный фестиваль имени Арама Хачатуряна
|Посол России: Не может быть устойчивого мира, без справедливого урегулирования конфликта
|Оппозиционер: Парламенты Франции и Арцаха выступают с заявлениями, а НС Армении отказывается обсуждать аналогичный документ
|Лавров: Алма-Атинская декларация предполагает Нагорный Карабах в составе Азербайджана
|Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении и предложение о введении санкций в отношении Азербайджана
|Рубен Варданян: Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в режиме отдельных переговоров
|Уголовное дело, возбужденное в отношении вице- председателя РПА полностью сфабриковано - депутат
|Ариф Юнусов рассказал, что стоит за отказом Mехрибан Aлиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКО