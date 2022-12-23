Пятница, 23 Декабря 2022 18:43

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 1, 1/3, 4/3 на улице Багреванди, частные дома квартала “Айгегорцакан”, школа N133 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Акналич, Тароник, Араташен;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Арартян, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, Нерсисяна, Чауша, Даниела Варужана, Теряна, Севака, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна, Маштоца, Шираза, Нар-Доса, Камо, Армена Базояна, Артака Барсегяна, Гетап в городе Веди; села Суренаван, Урцадзор, Даштакар, Шагап; ООО “Манана грейн” села Суренаван; Армаши лчер в селе Армаш; ООО “Арарат Кат”, ЧП ‘Хостегян Вачик”, “Седрак Саргсян”, собственник “Карен Хостегян”, воинская часть, абоненты (не являющиеся жильцами) “Салакит”, ‘Неолита”, ‘Стоу”, ЗАО “Пасеп интернейшнл”, ООО “АТГ Стоун” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Арарат;

10:00-16:00 села Аревабуйр, Джраовит; частично села Нор Кюрин, Мармарашен;

11:00-15:00 частично село Норашен;

11:00-16:00 частично улицы Мравян, Абовян, Арама Хачатряна в городе Арташат;

в Котайкской области:

10։00-11։30 жилые дома 11 на 5-ой улице, 33 на 30-ой улице, ясли-детский сад “Грашк”, филиал “Ардшинбанка”, хлебной цех “Так Лаваш”, музыкальная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

12։00-13։30 жилые дома 33, 34 в 3-ем квартале, 16 на 9-ой улице 5-ого квартала Чаренцавана, жилые дома 14 на 1-ой улице 7-ого квартала, гос. колледж Чаренцавана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11:00-16:00 квартал “Багреванд” в Джрвеже;

11։00-17։00 частично 2, 6, 7, 8 микрорайоны, частично квартал ‘Эллар”, частные дома Джрвежа, Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; кварталы “Маяк”, “Банаван” в Джрвеже; село Ариндж, частично село Котайк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, 72, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 4, 5, 10, частные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 частично город Аштарак; село Мугни;

в Араратской области:

11։00-15։00 частично село Далар;

11։00-16։00 частично улицы А. Хачатряна, Мясникяна, Голецяна, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частные дома Джрвежа, Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Маяк”, “Банаван” в Джрвеже; частично села Ариндж, Котайк;

в Гегаркуникской области:

10:30-14:00 улицы В.Амбардзумяна, В.Саргсяна, Чаренца, Арзояна, Тиграна Меца, Туманяна, Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Маквич”, станции операторов “Телеком Армения”, “Юком” в общине Варденис;

в Лорийской области: