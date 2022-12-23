Пятница, 23 Декабря 2022 18:42

АрмИнфо. В Армении будет создан Апелляционный антикоррупционный суд. Национальное Собрание республики на внеочередном заседании 23 декабря во втором и окончательном чтении внесло изменения и дополнения в Судебный кодекс, а также в пакет смежных законов.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра юстиции РА Арменуи Арутюнян, в соответствие с ранее принятыми законодательными инициативами, 14 апреля 2021 года был создан Антикоррупционный суд, а 19 февраля 2022 года - Антикоррупционная палата Кассационного суда. С созданием новой судебной структуры появится возможность обеспечить рассмотрение апелляций по коррупционным делам в специализированном суде. При этом, увеличение количества судей, рассматривающих дела о коррупции, не предусмотрено.

Для облегчения нагрузок на судей в судах общей юрисдикции Еревана будут созданы отдельные палаты по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

В документе также представлен порядок для выдвижений кандидатов в судьи, каждый из которых должен иметь не менее 8-летнего опыта работы.