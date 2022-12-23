Пятница, 23 Декабря 2022 18:41

АрмИнфо.Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовыв выразил сожалением тем, что Армения в последний момент отказалась от участия в запланированной в Москве трехсторонней встрече.

По его словам, была договоренность провести как отдельную встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Москве, так и трехстороннюю при посредничестве России.

"К сожалению, Армения в последний момент отказалась от участия во встрече. Мы приняли это к сведению, но, тем не менее, приняли решение встретиться и посмотреть, где мы находимся и с точки зрения актуальных проблем сегодняшнего дня, и с точки зрения продвижения к долгосрочному урегулированию всей этой ситуации, во всех ее аспектах", - сказал Лавров.

Он констатировал, что на встрече рассматривалась ситуация, которая сейчас вызывает наибольший интерес - обострение обстановки в Лачинском коридоре. "Мы подтвердили то, что российские миротворцы работают буквально ежечасно над урегулированием ситуации, в контактах с соответствующими сторонами. И мы выступаем за то, чтобы как можно скорее восстановить полноценное транспортное сообщение и разрешить разногласия по разработке рудных месторождений региона", - сказал российский министр, добавив, что тема старая, доставшаяся в наследство от Советского союза.

По его словам, необходимо как можно скорее снять ее остроту. "Мы исходим из того, что все должны строго придерживаться тех обязательств, которые содержатся в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года касательно передвижения по Лачинскому коридору. Как я понимаю, у наших азербайджанских коллег такая же позиция", - сказал российский министр.

Он еще раз отметил, что сегодня в трехстороннем формате должна была затрагиваться тема мирного договора между Арменией и Азербайджаном, но Ереван не принял участие во встрече. "Тем не менее, мы затрагивали тему мирного договора сегодня. Считаем, необходимо делать всё, чтобы сближать позиции сторон. На определенном этапе казалось, что изначальные азербайджанские предложения, которые были позитивно встречены со стороны Армении, позволят создать основу для разработки уже соответствующего юридического документа", - сказал он, подчеркнув, что и Ереван, и Баку признают необходимость содействия этому процессу со стороны России, и зафиксирована в Сочинском документе от текущего года.

Лавров заверил, что Россия как никто другой заинтересована в том, чтобы в этом регионе, между дружественными для Москвы государствами установился прочный, справедливый мир и надежно были исключены какие-либо рецидивы прошлых проявлений конфликтов.

Глава МИД России проинформировал, что в ходе встречи был проанализирован ход реализации всех трехсторонних договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана, которые составляют основу работы, в том числе по нормализации армяно- азербайджанских отношений.

"И мы отметили также определенные подвижки на треке разблокирования всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Рассчитываем, что в скором времени вице-премьеры наших трех стран смогут приступить к выработке конкретных договоренностей. Принципиальные рушения на уровне президентов России и Азербайджана обсуждались, и были поддержаны премьер-министром Армении. Нет никаких причин сейчас, чтобы и дальше затягивать практическую реализацию этих договоренностей", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, состоялся обмен мнения по стабилизации ситуации на армяно- азербайджанской границе, и выражено обоюдное согласие, что оптимальным решением всех вопросов был бы практический запуск работы комиссии по делимитации, которая уже сформирована. В этом ключе он подчеркнул важность обеспечения полноценной и устойчивой работы этого механизма, при этом воздерживания от каких-либо рецидивов применения силы и решения всех спорных вопросов исключительно политико- дипломатическими средствами.

"К вопросам Южного Кавказа примыкает еще одна тема", - сказал Лавров, напомнив об инициативе президента Азербайджана о создании региональной платформы "3+3" (Россия, Иран, Турция, Армения, Азербайджан и Грузия).

"И сегодня мы готовим встречу на министерском уровне. Есть понимание целесообразности организации такой встречи. Согласовываем время и место, где она может состояться", - сказал он, выразив надежду, что этот процесс не займет много времени.

В заключение он отметил, что тема мирного договора требует пристального внимания, и чем чаще будут усилия в этом направлении, тем скорее будут решаться вопросы на земле. В этом ключе он выразил готовность Москвы принимать друзей из Армении и Азербайджана для продолжения переговоров по этому вопросу.