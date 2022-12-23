Пятница, 23 Декабря 2022 18:40

АрмИнфо.Госминистр Арцаха Рубен Варданян не имеет никакого отношения к России. Об этом 23 декабря в ходе пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым по итогам переговоров в Москве заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Так, в ответ на вопрос азербайджанского журналиста, как российская сторона намерена решить ситуацию в Лачинском коридоре и обеспечить доступ"азербайджанских экологов" на рудники, Лавров отметил, что в этом вопросе нужно учитывать общественное мнение всех сторон.

"Мы все должны исходить из того, что ситуация многосторонняя. Необходимо учитывать общественные мнения всех вовлеченных сторон: и азербайджанской конечной же, и армянской, и карабахской, ну и российской. Общественное мнение российской стороны тоже важно. Тем более, что из разных источников постоянно звучат упреки, причем в большей части необоснованные, в адрес российских миротворцев, которые работают в очень непростых условиях", - сказал российских министр, добавив, что нужно учитывать, что с другой, третьей, стороны постоянно высказываются недовольства и претензии.

По его словам, и учитывать тот факт, что необходимо строго руководствоваться процедурами, которые закреплены в трехстороннем заявлении.

"Карабах, вся эта проблема досталась в наследство от Советского союза, прежде всего. Но, на сегодняшний день это наследство определяется распадом СССР. И рудники, которые разрабатываются - разрабатываются с Советских времен. Иными словами, там в свое время, когда Нагорно-Карабахская автономная область была частью АзССР, работали предприятия, но теперь они видимо превратились в бизнесменов, которые как я понимаю, до сих пор там находятся. То есть это часть унаследованной проблемы, и решить ее можно только заключив мирный договор и поставив в этом правовом вопросе жирную точку", - сказал Лавров, добавив, что это вовсе не значит, что до этих пор нужно бездействовать.

Российский министр отметил, что ранее (3 декабря - ред.) была достигнута договоренность о посещении группой "азербайджанских экологов" одного из рудников на территории Нагорного Карабаха. Однако, Лавров не уточнил, с кем была такая договоренность, так как в Арцахе, кому принадлежат рудники, на которые азербайджанцы выражают притязания, об этом ничего не знали.

"К огромному сожалению, эта договоренность была сорвана и не по вине азербайджанской стороны, и российских миротворцев. Было сказано, что руководство Карабаха не желает в настоящий момент принимать такую делегацию и разрешать ей посещать этот регион. Не знаю кому принадлежала эта инициатива. Вот мой азербайджанский коллега упомянул Рубена Варданяна (госминистр Арцаха - ред.)", - сказал Лавров, добавив, что Варданян не имеет никакого отношения к РФ и напомнил, что на днях президент России подписал его просьбу об отказе от российского гражданства.

Глава МИД РФ заверил, что Москва не имеет никакого отношения ни к Варданяну и его инициативе переехать в Нагорный Карабах.

"Главное сейчас, закрыть те остаточные процессы, которые идут с Советских времен", - сказал глава МИД РФ, еще раз напомнив также о Пражский и Вашингтонской встречах министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В этом ключе Лавров упрекнул армянскую сторону в том, что тогда, несмотря на определенную напряженность (сентябрьская агрессия Азербайджана - ред.), армянской стороне это не помешало ездить в Прагу и Вашингтон и вести соответствующую работу.

"В Праге и Вашингтоне, армянской и азербайджанской сторонами было закреплено, что мирный договор будет опираться на Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию от декабаря1991 года. С такой констатацией я просто не вижу больших проблем, чтобы заняться подготовкой большого мирного договора", - резюмировал Лавров. В свою очередь глава МИД Азербайджана в блокаде Лачинского коридора по традиции и цинично обвинил армянскую сторону. Более того, он обрушился с резкой критикой на Рубена Варданяна и заверил, что до его появления в Арцахе им успешно удавалось договариваться и согласовывать все вопросы.