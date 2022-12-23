Пятница, 23 Декабря 2022 18:39

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении возбудила публичное уголовное преследование в отношении охранника (Э.С) и водителя (Х.Б) экс- главы Службы принудительного исполнения Миграна Погосяна (2008-2016гг.), сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в ходе уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом, были получены фактические данные о том, данные лица содействовали бывшему главному судебному исполнителю, используя свое служебное положение, в хищении чужого имущества в особо крупных размерах.

В частности, бывший главный исполнитель М. П. назначил своего личного телохранителя Е. С. (с сентября 2008 г. по апрель 2016 г.) и личного водителя Х. Б. ( с 3 ноября 2009 г. по апрель 2016 г.) консультантами в СПИСА, однако последние, вместо выполнения своих уставных полномочий, обеспечивали его личную безопасность. Впоследствии Э.С. и

Х.Б. в качестве охранника и водителя постоянно сопровождали М.П., выполняли его личные поручения. Тем не менее, они получали зарплату и премии из СПИСА. В результате, госбюджету был нанесен ущерб в размере около 45 млн драмов.

В генпрокуратуре напомнили, что 20 мая 2022 г в Погосяну было предъявлено обвинение в том, что он, занимая должность Главного судебного исполнителя Республики Армения, по 5 эпизодам присвоил имущество в особо крупных размерах, злоупотребил и превысил свои должностные полномочия, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, и легализовали имущество, добытое преступным путем, в особо крупном размере. В частности, речь идет (в период с 2013 по 2016гг) о списании бензина, предназначенного для служебных автомобилей, на общую сумму 41 млн драмов.

Кроме того, в тот же период Мигран Погосян оформлял своих знакомых на разные должности в СПИСА. Последние, не выполняли свои должностные обязанности, но получали зарплаты, нанеся государству ущерб в размере почти 60 млн драмов.

М.П., являясь должностным лицом, вопреки установленному законом запрету, также учредил организацию, осуществляющую предпринимательскую деятельность, участвовал по доверенности в управлении различными организациями, в том числе созданными за границей. При этом он использовал и злоупотреблял своими служебными полномочиями в корыстных целях. Затем он скрыл реальный источник происхождения особо крупного имущества, приобретенного в результате участия в незаконной предпринимательской деятельности, в размере 1 млн. 190 тыс. долларов США, что эквивалентно 568 млн. 830 тыс. драмов, тем самым легализовав его.