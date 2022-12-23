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 Пятница, 23 Декабря 2022 18:35
Марианна Мкртчян

Сергей Лавров ответил на критику Никола Пашиняна в адрес российских миротворцев

Сергей Лавров ответил на критику Никола Пашиняна в адрес российских миротворцев

АрмИнфо. Россия слышит упреки в ответ российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и со стороны армянского, и со стороны азербайджанского общественного мнения.

Об этом 23 декабря в ходе пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым по итогам переговоров в Москве заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ответ на просьбу прокомментировать негативную оценку премьера Армении деятельности российских миротворцев в Арцахе.

"А вот со стороны руководителя страны, которая заключила трехсторонние договоренности вместе с Азербайджаном и при участии нашего президента  - это действительно не так часто происходит. Могу только сказать, что РМК четко выполняет свои задачи, которые определены в заявлении от 9 ноября 2020 года. Напомню, что на земле ситуация очень непростая. Создается не мола сложностей для наших военных, в том числе из-за нарушений того режима, который установлен трехсторонними договоренностями, из-за нарушения тех обязательств, которые вытекают из этих договоренностей", - сказал Лавров, отметив, что в добавок, российские миротворцы подвергаются необоснованным обвинениям.

При этом глава МИД РФ отметил, что если кто-то считает что ООН, ОБСЕ, какая-то Минская группа ОБСЕ по сбору фактов должны заменить РМК, то, по его словам,  здесь возникает как минимум пара вопросов.

"Первое - для того, чтобы это сделать необходимо, прежде всего, согласие сторон - Армении и Азербайджана. Если такой интерес присутствует и если он серьезный, то наверное это нужно предложить тем, кто принимал решение о направлении российской миссии, сеть за стол переговоров и подумать о другом варианте. Если это делается через микрофон, публично, то наверное к этому так и нужно относиться. И второе в этой связи.  Давайте посмотрим, каких результатов достигают миссии ООН, ОБСЕ. Каких результатов достигают страны гаранты, о которых сейчас стали часто говорить", - сказал он, в качестве примера приведя Украину, Косово, Балканы и Гаити.

"Мне кажется, прежде чем вот так экспромтом с утра делать какие-то заявления, да еще в парламенте на весь мир, можно провести какие-то консультации, попросить содействие, советы в отношении того, кого приглашать в урегулировании того или иного конфликта", - сказал Лавров.

Вместе с тем, касаясь выполнения договоренностей между Ереваном и Баку, он отметил, что когда конфликта между сторонами длятся десятилетия, ни одна договоренность не выполняется на 100% и сразу. По его словам, всегда стороны того или иного соглашения или договоренности о прекращении огня, налаживания практических мер стабилизации обстановки на земле, так или иначе допускают нарушения на земле. В этом ключе он констатировал, что этими вопросами занимаются миротворцы. "В данном случае наши миротворцы в Нагорном Карабахе. Нарушения были сплошь и рядом. И наши миротворцы всегда стараются решать их оперативно", - подчеркнул Лавров, добавив, что нарушений будет больше, если каждый раз после подобных инцидентов одна из сторон будет отказываться от согласованных раундов переговоров. В этой связи он сообщил, что они из сообщения пресс-службы узнали о том, что армянская сторона отказалась от встречи, по дипломатическим каналом уведомления не было.

Глава МИД считает, что подобными шагами, отказываясь от встреч армянская сторона также теряет возможность доносить до международного сообщества свою позицию.  По его словам, сейчас на пресс-конференции Байрамов изложил азербайджанскую позицию, меж тем как армянская сторона упустила ее.

"Если бы глава МИД Армении приехал, изложил бы свою позицию, у международного сообщества была бы возможность сделать выводы. Но, самое главное подчеркну, что метод, которым нас проинформировали относительно неучастия в этом мероприятии, он конечно вызывает вопросы", - резюмировал Лавров.

22 декабря премьер Армении на заседании Кабмина касаясь блокады Арцаха, в частности заявил: "Де-факто получается, что обязательство, зафиксированное Трехсторонним заявлением по контролю Лачинского коридора не выполняется в том числе российским миротворческим контингентом. Конечно, это является результатом незаконных действий Азербайджана, но ситуация от этого не меняется, поскольку именно в этом заключается ключевое значение РМК - не допустить подобные противозаконные действия и, в частности, держать под контролем Лачинский коридор".

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией.  Дорога остается закрытой по сей час.  Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.  Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией.  На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.

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