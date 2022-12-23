Пятница, 23 Декабря 2022 15:33

АрмИнфо. Власти Армении предпринимают все усилия для скорейшего разблокирования Лачинского коридора. Об этом 23 декабря с трибуны Национального Собрания РА заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

По его словам, предпринимаются шаги к тому, чтобы коридор вернулся к осуществлению своих прежних функций - свободной перевозке грузов и людей без какого-либо контроля со стороны Азербайджана.

Напомним, что Лачинский коридор, связывающий Арцах с Армений с 12 декабря заблокирован так группой из так называемых азербайджанских экологов, которые установили на дороге палатки. Дорога остается закрытой по сей час. Примечательно, что азербайджанцы после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.