Пятница, 23 Декабря 2022 15:30

АрмИнфо.Преобладающее большинство респондентов в Армении положительно оценивают экономическое состояние Республики. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Туман", проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так, на вопрос, как вы сейчас оцениваете экономическое состояние РА, 3.4% респондентов ответили очень хорошо, 9.2% - хорошо, 53.9% - среднее, 13.6% - плохо, 19.2% - очень плохо, еще 0.7% - затруднились ответить.

Вместе с тем, большинство опрошенных не довольны деятельность ни правительства, ни президента, ни премьер-министра, ни парламента.

Отвечая на соответствующий вопрос, 57.9% респондентов выразили недовольство работой Национального собрания, 33.7% - положительно оценили ее, еще 6,5% затруднились сказать.

51% - выразили недовольство работой правительства, 42% - положительно ее оценили, 7.2% - затруднились ответить.

Достаточно большое количество опрошенных затруднились дать оценку деятельности президента Армении. Таковых оказалось 18.3%. Еще 48.3% - негативно оценили его работу, и лишь 33.5% - положительно ее оценили. Довольны работой премьер-министра в Армении 38% армянских респондентов, 57.8% - недовольны, еще 4.2% затруднились сказать.

Добавим также, что граждане не дали высоких оценок работе и глав структур, функционирующей в стране. Так, на просьбу по 5-бальной шкале оценить работу глав ряда структур, сложилась следующая картина.

Самую высокую оценку в 3,6 баллов получил глава МЧС Армен Памбухчян. За ним идет глава МИД Арарат Мирзоян - 3.3 балла. На третьем месте оказались начальник Полиции Ваге Казарян, омбудсмен РА Кристине Григорян и министр высокотехнологичной промышленности Роберт Хачатрян - по 3.2 балла соответственно. Глава СНБ РА Армен Абазян и министр территориального управления Гнел Саносян получили по 3.1 балла. Министр экономики Ваан Керобян, министр обороны Сурен Папикян, министр окружающей среды, министр здравоохранения Анаит Симонян, министр соцтруда Нарек Мкртчян по 2.9 баллов. Уже бывший глава МОНКС Ваграм Думанян и Минюст получили 2.8 баллов. А худшим министром стал уже экс-глава Минфина Тигран Хачатрян, работу которого респонденты оценили в 2.7 баллов.

Вместе с тем, на просьбу дать оценку назначению бизнесмена Рубена Варданян госминистром Арцаха, 51.5% опрошенных посчитали это назначение позитивным, 27.6% - отрицательным, еще 21% затруднился ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 5 декабря по 10 декабря текущего года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.