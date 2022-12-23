Пятница, 23 Декабря 2022 15:28

АрмИнфо.Перед центральным офисом Совета Европы в Афинах (рядом с парламентом Греции) прошла акция протеста против блокады Арцаха Азербайджаном. Митинг был организован Бюро "Ай дат" АРФД в Греции и Союзом молодежи АРФД.

Как сообщает пресс-служба АРФД, наряду с большим количеством соотечественников в акции участвовал и религиозный класс во главе с протоиереем Гегамом Хачеряном. Рядом с ним находились пастор армянской евангелической общины преподобный Виген Чолакян и пастор Кокинии Парет Хачерян, а также члены Национального совета, члены Голубого Креста Греции. Участники протестов с флагами Арцаха и Армении и плакатами выразили свой протест против политики Азербайджана по блокированию Арцаха, коренное население которого столкнулось с серьезной гуманитарной катастрофой.

Представители Молодежного союза АРФ Дашнакцутюн от имени участников акции протеста потребовали прямого вмешательства европейских инстанций в вопросы открытия Бердзорского (Лачинского) коридора, соединяющего Арцах и Армению, а также создания инструментария для защиты коренного армянского народа Арцаха от азербайджанских геноцидальных провокаций. Требования греческих армян в письменном виде были переданы делегации Европейского совета.

В знак призыва спасти народ Арцаха участники акции с помощью фонариков воссоздали слово "SOS"