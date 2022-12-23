Пятница, 23 Декабря 2022 15:24

АрмИнфо.Туркменская делегация под руководством министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова пребывает с рабочим визитом в Японии в период 21-24 декабря 2022 года.

В рамках визита планируется участие делегации в 14-ом совместном заседании Японо-Туркменского и Туркмено-Японского комитетов по экономическому сотрудничеству, участие главы МИД Туркменистана в 9-ом совещании министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия+Япония», а также намечено проведение встреч в Правительстве, Парламенте, профильных министерствах и ведомствах, с руководством финансовых и экспортно-кредитных агентств, ведущих японских компаний.