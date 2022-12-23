Пятница, 23 Декабря 2022 14:16

АрмИнфо. С 11 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге прошел очередной ежегодный юношеский турнир по боксу на приз олимпийского чемпиона Геннадия Шаткова, в котором приняли участие и боксеры из Армении.

Геннадий Иванович Шатков – советский боксер-любитель, выступавший в среднем и полутяжелом весах. Чемпион XVI Олимпийских игр в весовой категории до 75 кг, двукратный чемпион Европы и трехкратный чемпион СССР. Имеет звание Заслуженного мастера спорта и Выдающегося боксера СССР.

Спонсором участия армянских спортсменов стала компания GeoProMining Gold.

Четыре воспитанника спортивной школы города Арарат заняли почетные призовые места: Армен Погосян, Арман Мусаханян, Норайр Акопян – 1 первые места, Артур Хлхатян – 3-тье место, подарив победу памяти погибших в последней войне ребят.

Генеральный Директор GeoProMining Gold Анатолий Гоготин: «Поздравляю наших спортсменов с отличными результатами участия в турнире. Вопросам спорта и здорового образа жизни компания GPM Gold уделяет повышенное внимание. Наше участие в создании спортивной инфраструктуры в общинах нашего присутствия весьма существенно, что в первую очередь направлено на поддержку спорта и ведения здорового образа жизни среди молодежи».