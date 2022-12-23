Пятница, 23 Декабря 2022 13:28

АрмИнфо. Граждане Армении смогут месяц находиться в Беларуси без регистрации. Об этом сообщает посольство Армении в Беларуси.

"Сообщаем, что в соответствии c Протоколом о внесении дополнения в Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Беларусь о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Армения и Республики Беларусь, который вступил в силу 9-го декабря 2022 года, граждане Республики Армения в течение 30 дней, начина с даты въезда на территорию Республики Беларусь, освобождаются от обязанности регистрации (постановка на учет по месту пребывания) в компетентных органах Республики Беларусь. В случае пребывания на территории Республики Беларусь свыше 30 дней граждане Республики Армения обязаны зарегистрироваться (встать на учет по месту пребывания) в компетентных органах Республики Беларусь", - говорится в сообщении посольства РА.