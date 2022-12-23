Пятница, 23 Декабря 2022 13:27

АрмИнфо.Замминистра территориального управления и инфраструктур Армен Симонян назначен уполномоченным представителем Армении в Совете по авиации и использованию воздушного пространства СНГ.

Соответствующее решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 декабря.

Симонян в ведомстве курирует сферу гражданской авиации.

В декабре 1991 года подписано Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства главами государств и правительств 12-ти независимых государств Содружества. Указанным Соглашением предусмотрено образование двух органов - Совета по авиации и использованию воздушного пространства в качестве коллегиального органа и Межгосударственного авиационного комитета (МАК), как постоянно действующего исполнительного органа по практической реализации Соглашения. Совет возглавляет Председатель, избираемый из состава его членов на основе ежегодной ротации и поочередного представительства всех договаривающихся государств.

МАК является правопреемником Комиссии по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением, Комиссии по государственному надзору за безопасностью полетов воздушных судов, Министерства гражданской авиации (в части согласованных Договаривающимися государствами функций), а также обязательств по международным соглашениям бывшего СССР в сфере международных воздушных сообщений и участию в Международной организации гражданской авиации (ИКАО). МАК признан региональной международной организацией гражданской авиации аналогичной международным авиационным структурам других регионов мира и зарегистрирован в этом качестве в ИКАО.

В Совет входят первые руководители гражданской авиации и авиационной промышленности, а также командующие ВВС и ПВО государств - участников Соглашения. Совет собственных штатов не имеет и самостоятельного финансирования не требует. Деятельность Совета обеспечивается МАКом.