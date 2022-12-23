Пятница, 23 Декабря 2022 12:51

АрмИнфо. Арцах по-прежнему находится в блокаде, Карвачар сдан, и второй дороги, связывающей Арцах с Арменией нет. Об этом 23 декабря с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат от оппозиционной фракции <Армения> Агван Варданян.

Призвав правящее большинство от чрезвычайных судов и носящихся на высокой скорости автомобилей вернуться к реальной повестке, Варданян подчеркнул, что обещанная партией <Гражданский договор> дорога через Джракан не построена, в отличие от Лачинского коридора, который построили <бывшие>. <Сложилась крайне тяжелая пограничная ситуация, что не является новостью. В 1990-1991 г.г. Арцах также со всех сторон был в блокаде со всех сторон, но имеется одна разница - тогда и в Армении, и в Арцахе были власти, цели которых были едины - это независимость Армении и Арцах>, - сказал депутат.

Он добавил, что Арцах тогда рассматривался как основа государственности. Сегодня в Армении у власти находится партия <Гражданский договор>, политическая сила без государственного мышления, без Арцаха. <Власть ради власти. В Арцахе та же ситуация, нет единения, политической воли для разрешения кризиса. Единственная политика - попрошайничество, просить других, чтобы пришли и что-либо сделали в нашу пользу>, - заявил Варданян, добавив, что попрошайку не уважают, его просто жалеют.

Тем не менее, как отметил парламентарий, у него есть две хорошие новости. < Первая хорошая новость: как и в 1990-х годах, мы разблокируем дороги, Армения и Арцах станут важными факторами в регионе. Вторая хорошая новость - все это произойдет без партии <Гражданский договор>, - заявил оппозиционер.